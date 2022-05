Las plataformas de streaming están anunciando sus estrenos para este mes de mayo. Movistar Plus+ ha explicado que en este mes estrenará series internacionales como Harry Palmer: el expediente Ipcress y The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra). También se podrán ver las siguientes temporadas completas: Outlander Temporada 6, Showtrial, Better Call Saul Temporada 6 (parte 1) y The Blacklist Temporada 9,

Harry Palmer: el expediente Ipcress

Esta serie se estrenará el 2 de mayo en Movistar Plus+ y es una adaptación televisiva de 6 episodios del clásico espía británico de las novelas de Len Deighton que hiciera popular Michael Caine en el cine. Un thriller de espionaje ambientado en los 60 en plena Guerra Fría. La serie está protagonizada por Joe Cole (Peaky Blinders, Gangs of London), como Harry Palmer.

The Man Who Fell to Earth (El hombre que cayó a la Tierra)

Otra de las series que estrena esta plataforma de streaming el 9 de mayo. Un drama de ciencia-ficción inspirado en la novela de Walter Tevis (1963) que cuenta una historia con tintes distópicos en la que se intenta a redescubrir nuestro mundo a través de los ojos de otro. La serie está protagonizada por los actores Chiwetel Ejiofor y Naomie Harris.

Además se podrán ver las temporadas completas de las siguientes series de éxito.

Outlander Temporada 6

La sexta temporada se podrá ver completa desde el 2 de mayo en Movistar Plus+. Esta nueva entrega de Outlander adapta la novela Viento y ceniza de Diana Galbaldon. En estos ocho nuevos episodios Claire sufrirá las secuelas del brutal ataque del final de la quinta temporada y las tensiones que preceden a la Guerra de la Independencia americana. Una temporada desarrollada por Ronald D. Moore y protagonizada por los actores Caitriona Balfe , Sam Heugh, Sophie y Richard Rankin.

Showtrial

También se podrá ver completa desde el 2 de mayo esta serie protagonizada por una estudiante que es acusada de asesinato a la que da vida la actriz Celine Buckens. El caso conmociona a la opinión pública y su abogada, aunque tiene todo en contra, luchará por defender su inocencia. Un thriller policíaco de los productores de Line of Duty y Vigil: conspiración nuclear.

Better Call Saul Temporada 6 (parte 1)

La primera parte de la sexta temporada se podrá ver completa desde el 24 de mayo en Movistar Plus+. Una mítica serie protagonizada por Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Giancarlo Esposito como Gus Fring y Tony Dalton como Lalo Salamanca. La última temporada termina la transformación de Jimmy McGill en el abogado criminal y buscavidas Saul Goodman.

The Blacklist Temporada 9

La novena temporada se podrá ver completa completa en Movistar Plus+ desde el 28 de mayo en Movistar Plus+. Una de las mejores series de acción y suspense que ha protagonizado James Spader, ganador de tres premios Emmy. Esta temporada comienza tras el final de la última temporada y las incógnitas que quedan aún por resolver, La actriz Megan Boone ya no estará en esta temporada ya que se despidió en la octava.