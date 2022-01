En 2014 se estrenó la serie dramática Outlander basada en la saga de novelas homónima de la escritora Diana Gabaldon. Ocho años después Movistar+ acaba de anunciar que la temporada 6 de esta conocida serie se estrenará el próximo 7 de marzo. En esta ocasión la serie adaptará la conocida novela de Diana Gabaldon Viento y ceniza.

Outlander es una gran historia de amor protagonizada por Claire Randallm una enfermera que se traslada después la Segunda Guerra Mundial a una Escocia rural situada en 1743, una época de la que solo ha oído a hablar en los relatos familiares. Jaime Fraser es el hombre valiente que conquista el corazón de Claire y la defiende ante cualquier adversidad.

La nueva temporada nos sitúa después del brutal ataque que sufrió Claire al final de la quinta temporada. La protagonista, a la que da vida la actriz Caitriona Balfe, y los demás personajes de la serie se tendrán que preparar para las tensiones que surgieron antes de la Guerra de la Independencia americana.

Lo que va a ocurrir en la temporada 6 de Outlander

La nueva temporada se estrena por fin después de cinco meses de retraso debido a la pandemia del coronavirus. En esta entrega sus protagonistas Claire y Jamie continuarán luchando por proteger a los suyos por encima de todo, pero se encontrarán con algunos obstáculos.

Los Fraser en esta entrega, como indica la sinopsis de Movistar+, «aspiran a mantener la paz y prosperar en una sociedad que, como bien conoce Claire, se encamina sin saberlo hacia una gran revolución y el consiguiente nacimiento de una nueva nación americana. En este clima de inestabilidad, Claire y Jamie no sólo deben defender su nuevo hogar de nuevos visitantes, sino también de su propia comunidad, dividida ahora por los crecientes conflictos. Mientras tanto, Claire intenta volver a la normalidad, todavía afectada por la brutal violación que sufrió”.

Además del estreno de esta nueva entrega los incondicionales de Outlander están de enhorabuena ya que la serie ha sido renovada por una séptima temporada aunque todavía no sabemos la fecha de estreno.

Los nuevos personajes

Outlander es una serie desarrollada por Ronald D. Moore y protagonizada por la actriz Caitriona Balfe (Belfast, Le Mans 66, Super 8, Ahora me ves, Plan de escape) y el actor Sam Heughan (Bloodshot, Island at War, Doctors). A ellos se unen en el reparto habitual la actriz Sophie Skelton (221, Day of the Dead: Bloodline) y el actor Richard Rankin (Thirteen, Una buena receta).

En esta sexta temporada aparecen nuevos personajes como el clan de los Christie encabezado por Tom, el patriarca, que es un devoto protestante que coincidió con Jamie en la prisión de Ardsmuir. Tom (Mark Lewis Jones) llega a Fraser’s Ridge buscando un lugar para residir con su hijo Allan (Alexander Vlahos) y su hija Malva (Jessica Reynolds). Las convicciones religiosas de los Christie se convertirán en esta nueva temporada la causa de grandes problemas para el hogar de Claire y Jamie.