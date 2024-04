Fue ignorada por los Oscar pero la mejor película del 2023 ya está en Filmin

Las no nominaciones de Margot Robbie y Greta Gerwig fueron con diferencia, las ausencias más comentadas y criticadas de la pasada edición de los Oscar. Una ceremonia dominada en casi todas las categorías por la Oppenheimer de Christopher Nolan, finalmente coronada como ganadora en una 96ª edición donde no tuvo rival y se llevó hasta 7 de las estatuillas doradas. En la quiniela de los premios, existieron como siempre, ciertas discrepancias. Habían galardones muy reñidos que podrían haberse repartido en cualquier dirección y sin embargo, la gran injusticia no pasó ni por Barbie, ni por el vacío a La sociedad de la nieve. Sino que incluso se quedó sin la posibilidad de competir por el premio, siendo para muchos la mejor película del 2023. Hablamos de Fallen Leaves, la última gran obra maestra del finlandés Aki Kaurismäki que ya está en Filmin desde hoy.

Era una de las grandes favoritas en el terreno europeo para liderar la candidatura de Mejor título internacional. Sobre todo, teniendo en cuenta que a lo largo del año había estado en las principales quinielas y victorias de varios certámenes europeos. Compitió por la Palma de Oro a la Mejor película en el pasado Festival de Cine de Cannes (la cual terminaría llevándose Anatomía de una caída), consiguiendo el Premio Internacional del Jurado. Otro ejemplo es el FIPRESCI (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica), organismo que la catalogó como la Mejor película del año. Desgraciadamente para este drama romántico, los académicos no tuvieron a bien considerarla entre las cinco candidatas en la categoría que galardonaba a la mejor historia de habla no inglesa.

Aquí, Kaurismaki sirviendo el romance más tierno, bello, emocionante, emotivo, cinematográfico, inolvidable y muchas más cosas del año. Sí, estamos obsesionados con #FallenLeaves y por fin está en casa. pic.twitter.com/OJ6oIQeA51 — Filmin (@Filmin) April 19, 2024

La ignorada mejor película del 2023

Como ya conocemos por la historia reciente, finalmente fue la británica La zona de interés la que terminó alzándose con la solemne efigie. No sin protagonizar uno de los discursos más polémicos de la noche desde las palabras de su director, Jonathan Glazer. El frío relato sobre el costumbrismo nazi al lado del campo de extermino de Auschwitz era la gran favorita y lo más seguro es que se hubiese llevado el premio, independientemente de la ausencia o no de Fallen Leaves. Además del filme de A24, entre las nominadas encontramos a la italiana Yo capitán, la japonesa Perfect Days y a la española, La sociedad de la nieve. Por último, la sorpresa de las consideraciones recayó en la alemana Sala de profesores.

La ausencia de la mejor película del 2023 de estas nominaciones no es tampoco, una sorpresa por parte de la institución. A lo largo de la historia de los Oscar han existido grandes e injustificables vacíos sin ir más lejos, en la propia obra de Kaurismäki. Pues algunos de sus grandes trabajos, como la Trilogía del proletariado (Sombras en el paraíso, Ariel y La chica de la fábrica de cerillas) también fueron ignorados por los principales premios. Hasta este momento de su carrera, este realizador y guionista de 67 años sólo ha estado nominado en su campo en 2003, pero finalmente el Oscar a Mejor película internacional se lo llevó En un lugar de África.

¿De qué trata este título que ya está en Filmin?

La sinopsis oficial de Fallen Leaves es la siguiente: «Ansa es soltera y vive en Helsinki. Trabaja con un contrato de cero horas en un supermercado, abasteciendo los estantes con el igualmente solitario trabajador Holappa, un hombre alcohólico. Contra todo pronostico y sus correspondientes malentendidos, intentan construir una relación teniendo como primer resultado, que Holappa logre controlar su adición al alcohol».

La propuesta está protagonizada por unos geniales Alma Pöysti y Jussi Vatanen. Completan el elenco Janne Hyytiänen, Nuppu Koivu, Sherwan Haji y Matti Onnismaa. Entre los diversos halagos de la crítica, la prensa especializada destacó la pureza y la personalidad narrativa de Kaurismäki, aparte de su siempre recurrente poesía en imágenes que construye su imaginario fílmico. Esto no riñe ni mucho menos, con ser un contenido apropiado para aquellos no tan acostumbrados al cine menos convencional, ya que quizás esta, sea una de las obras más accesibles del cineasta nórdico.

Con un 7,2 de media en Filmaffinity, Fallen Leaves se estrenó en diciembre del 2023 y ahora por fin, ya está disponible en Filmin. Aunque Movistar + la tiene del mismo modo, disponible para sus suscriptores y Amazon Prime Video posee la siempre razonable opción del alquiler. Una propuesta que tiene menos de una hora y media de duración y que supone, una de las mejores alternativas al cine comercial para ver este fin de semana en casa.