‘Frankenstein’ está de moda: Taika Waititi resucitará este clásico de los 70 con una serie

La adaptación audiovisual de la obra de Mary Shelley está marcando una curiosa tendencia cinematográfica. Durante todo el año hemos contado como la versión de Guillermo del Toro con Jacob Elordi en el papel principal, se postulaba para los próximos Premios Oscar. Después en escena, apareció el segundo largometraje de Maggie Gyllenhaal como directora, creando el remake de ¡La novia!, con Christian Bale en la piel del monstruo. Ahora el turno le ha llegado al formato de las series con un remake de El jovencito Frankenstein, donde Taika Waititi ejercerá de showrunner.

No sabemos demasiado sobre cómo será la historia de esta versión televisiva. Si veremos un remake tal cual o en realidad, tendremos una continuación del filme original de Mel Brooks. Lo que sí conocemos es que concentrará una buena cantidad de talento detrás y delante de las cámaras y que estará producida por el propio Brooks. Taika Waititi dirigirá el piloto del serial que en principio, llevará por título Very Young Frankenstein (atendiendo a la traducción literal hablaríamos de un «muy joven Frankenstein»), por lo que quizás esta sería una secuela en la que la criatura podría ser un adolescente. Aunque de momento estas teorías sólo representan especulaciones sin fundamento.

No tenemos personajes ni detalles de la sinopsis, pero conforme apuntan los medios norteamericanos, la ficción buscará replicar el humor absurdo que caracterizó de un clásico que ya tiene más de medio siglo. Porque El jovencito Frankenstein no era otra cosa que una sátira de de las historias de monstruos que la Universal estrenó entre los años 30 y 40.

El Frankenstein de Taika Waititi

Very Young Frankenstein, aparte de Taika Waititi, contará con todo un casting de estrellas expertas en el género de la comedia; Zach Galifianakis, Dolly Wells, Spencer House, Nikki Crawford y Kumail Nanjiani. Galifianakis fue la estrella de la saga Resacón en Las Vegas, Wells ha aparecido en Hacks y Kumail Nanjiani por ejemplo, se hizo conocido gracias al serial de HBO, Silicon Valley.

Por último y no menos importante, al lado del cineasta neozelandés se encuentra como cocreador y guionista, Stefani Robinson, conocida por haber sido una de las escritoras de Atlanta y por haber colaborado ya con Waititi en la adaptación serial de Lo que hacemos en las sombras.

La producción correrá a cargo de la 20th Televisión y eso se traduce en que seguramente, se trate de un proyecto emitido en Hulu (En España, dentro de Disney Plus). El fantástico material original, sumado al humor incorregible de Waititi podrían terminar creando uno de esos productos audiovisuales que conquistan tanto a los fans, como a los que nunca se han acercado a la comedia de los 70. Si el piloto logra convencer, parece claro que tendremos serie para rato. Se atreverán a plasmarla en blanco y negro, tal y como está rodado el título primigenio?

El futuro del director

Antes de rodar el piloto de Very Young Frankenstein, Taika Waititi tiene toda una serie de proyectos pendientes. Desde la adaptación de la novela de Kazuo Ishiguro, Klara and the Sun, hasta la versión cinematográfica de El Incal. También, tiene pendiente el desarrollo de un filme de Star Wars todavía sin título. Con todas estas producciones pausadas, quizás podamos ver el seguimiento de El jovencito Frankenstein mucho antes de lo esperado.