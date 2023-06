Evan Peters se une a Jared Leto en ‘Tron: Ares’

Después de algunos proyectos un tanto oscuros, parece que Evan Peters está empezando a entrar en producciones menos dramáticas. El actor estará en Tron: Ares acompañando a Jared Leto, después de que podamos haberlo visto recientemente en series como Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer o coprotagonizando el drama criminal Mare of Easttown. No sabemos todavía exactamente el papel de Peters en esta tercera parte de la olvidada franquicia de Disney, pero no parece que en la casa del ratón pueda haber papeles tan macabros como el biopic serial del asesino.

Ganador del Emmy por la serie de HBO y vencedor en los Globos de Oro por encarnar a Dahmer, la incorporación de Peter enciende un casting que se ha ido cocinando a fuego lento, pero que resulta ilusionante tras el inicial fichaje del ganador del Oscar. Y es que, después de unos años de producción complicada, parece que por fin la nueva entrega va encontrando su camino, después de dos largometrajes generosamente espaciados en el tiempo.

La segunda entrega Tron: Legacy, salió hace más de una década y obtuvo varios planes para desarrollar una tercera película durante años. Si bien se desconocen principalmente los detalles de la trama, podemos esperar otra aventura virtual con la posibilidad de reencontrarnos además de con Evan Peters y Jared Leto, con los personajes que ya interpretaron Olivia Wilde y Garrett Hedlund e incluso, un regreso del protagonista original de la saga, Jeff Bridges.

El equipo tras ‘Tron: Ares’

No está confirmado que el cierre de la trilogía vaya a pasar por cines, pero con el renombre de los dos intérpretes que han iniciado su casting resultaría incomprensible que Disney no quisiese explotar la ficción en las salas. Una cosa podemos tener clara sobre Tron: Legacy y es que la sensación de velocidad y aventura será esencial, más aun teniendo en cuenta que tras las cámaras se encuentra el Joachim Rønning. Este realizador noruego ha estado vinculado en los últimos años a proyectos de la compañía como Maléfica: Maestra del mal o Piratas del Caribe: la venganza de Salazar.

En el guion de Tron: Ares encontraremos a Jesse Wigutow, responsable de Cosas de familia y del remake de El cuervo que se estrenará a finales de este año. En cambio, se espera que el inicio del rodaje del film de Rønning podría empezar a finales de 2023, pero por el momento desde Disney no han confirmado una fecha en el calendario.