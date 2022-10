Jordan Peterson responde a Olivia Wilde tras inspirarse en él para un personaje de ‘No te preocupes querida’

No te preocupes querida ha vivido más de la controversia en su promoción que del propio interés suscitado en esta distopía filmada por Olivia Wilde. Por un lado por el despido de Shia Labeouf, pero sobre todo tuvo mucho que ver la mala relación de Florence Pugh con la propia Wilde, quien aseguran, estuvo demasiado pendiente durante el rodaje del coprotagonista Harry Styles. Por si esta mala promoción no fuese suficiente, en los pases de prensa premios al preestreno, la directora y actriz aseguró que el personaje interpretado por Chris Pine en la película estaba inspirado en Jordan Peterson.

Peterson es una figura polémica en Estados Unidos. Es un escritor y psicólogo que critica de manera feroz el feminismo actual y la ideología de género, algo que ha propiciado acalorados debates en suelo norteamericano y una comunidad de internet que lo odia y ama a partes iguales. Wilde lo describió como un “héroe pseudointelectual para la comunidad incel”, destacando que sus seguidores incels (“involuntarily celibate”, es decir la llamada soltería involuntaria) lo toman en serio porque escribe, es profesor y lleva traje. Wilde se inspiró en él para su villano y ahora, hemos podido reconocer la opinión al respecto de Peterson, gracias al programa de entrevistas Piers Morgan Uncensored.

“Claro, por qué no. La gente va detrás de mí porque me dirijo a los jóvenes descontentos, lo que debe de ser terrible”, respondía de forma irónica Jordan Peterson. Inmediatamente después continúo su discurso poniendo en valor a esos hombres: “Creía que los marginados tenían derecho a tener voz. Es difícil entender lo desmoralizada que está la gente, y es cierto que muchos jóvenes entran en esa categoría. Y recibes esos insultos arbitrarios, los incels. ¿Qué significa eso? Pues hombres que no saben ser atractivos para las mujeres, que son muy exigentes”.

El escritor y profesor quiso recalcar que le parecía bien la exigencia de las mujeres, pero quiso romper una lanza en favor de aquellos que, debido a los altos estándares de belleza se sienten solos y están alienados. Independientemente de la visión de Wilde, finalizó la cuestión asegurando que no tiene nada en contra de la película ni de la cineasta: “Cuando Olivia Wilde hizo esos comentarios lo primero que hice fue ver el tráiler de su película que me gustó bastante. Pensé que iría a ver esa película y probablemente lo haga. No me molestó”.