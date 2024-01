Estrenos de cine : ‘Los que quedan’ busca por fin el Oscar para Paul Giamatti

La festividad del Día de Reyes ha adelantado la fecha de los estrenos de la cartelera en nuestro país. La primera llegada de títulos de un ambicioso 2024 en el terreno cinematográfico. Sin duda, la propuesta más esperada es la cinta Los que quedan, el proyecto con el que Paul Giamatti parece que por fin, podría llevarse el Oscar en una más que probable futura nominación. Estos son algunos de los estrenos de cine más relevantes que pueden verse desde hoy, 3 de enero:

‘Los que quedan’

Va a ser una de las propuestas más firmes en la próxima alfombra roja y, aunque no suene con la misma envergadura que filmes como Killers of the Flower Moon, Barbie u Oppenheimer, lo cierto es que la dirección del dos veces ganador de la estatuilla Alexander Payne, podría dar perfectamente la sorpresa. Los que quedan cuenta la historia de un profesor de un prestigioso colegio algo cascarrabias que debe permanecer en el centro durante las vacaciones de Navidad, con el objetivo de velar por todos aquellos estudiantes que no tienen un lugar al que ir. La estancia forjará un poderoso vínculo con ellos, sobre todo con un inteligente y problemático joven y con la jefa de cocina que acaba de perder a su hijo en la Guerra de Vietnam. La crítica se ha rendido a este nuevo trabajo encabezado por Giamatti en el que Dominic Tessa, Da’Vine Joy Randolph, Carrie Preston y Gillian Vigman completan el elenco principal.

‘Agente X: Última misión’

Aaron Eckhart (El caballero oscuro) protagoniza este thriller de acción basado en la novela homónima de Noah Boyd. Su historia narra cómo la CIA está siendo chantajeada con el asesinato de periodistas extranjeros con los que intentan inculpar al servicio de inteligencia. A raíz de esto, el mundo comienza a construir lazos internacionales contra los Estados Unidos y por ello, la agencia recuperará a su agente retirado más brillante, forzándole a enfrentarse a su pasado para desenmascarar esta conspiración. Uno de los estrenos de cine perfectos para los amantes de las aventuras trepidantes.

‘Yo capitán’

Nominada en el Festival de cine de San Sebastián al Premio del Público, Yo Capitán es un drama social sobre la inmigración en el que Seydou y Moussa, dos jóvenes que abandonan Dakar, deben emprender camino a Europa en una odisea contemporánea a través de distintos peligros.

‘Acusado’

Protagonizada por la estrella de Sex Education, Chaneil Kularr, Acusado narra el recorrido de un joven que debe sobrevivir cuando un juego de caza de brujas online llega en mitad de la noche a su hogar. La organización criminal se ha equivocado de persona, pero lo único que podrá hacer será protegerse y huir.

‘Los colores del incendio’

Basada en la novela de Pierre Lemaitre, esta propuesta francesa ambientada en los años 20 tiene como protagonista a Madeleine, una mujer que se pone al frente de un imperio financiero heredado. Los inconvenientes aparecerán cuando la conspiración se cierne sobre ella para arrebatarle todo lo que posee.