Las 10 mejores películas del 2023 que no te puedes perder en 2024

Ya no queda nada para terminar el año y como viene siendo habitual, las listas con las mejores películas del 2023 ya están aquí. Doce meses que se han caracterizado por la decadencia en la recaudación del cine de superhéroes y por el “efecto Barbenheimer”, el cual ha llevado a que dos películas alejadas de las franquicias como son Barbie y Oppenheimer se convirtiesen en el fenómeno taquillero del año. De esta forma, os presentamos nuestro top 10 de largometrajes que serán de obligado visionado en 2024:

10- ‘The creator’

Llego sin hacer demasiado ruido y de golpe, se convirtió en la referencia de la ciencia ficción en el todavía presente 2023. Alguna alegría se tenía que llevar Disney con tanto fracaso de Marvel y desde luego, el guion original de Chris Weitz y el director Gareth Edwards sorprendió a todos. Con banda sonora de Hans Zimmer incluida, en medio de una guerra futura entre la raza humana y las fuerzas de inteligencia artificial, Joshua es un duro exigente de las fuerzas especiales que mantiene el duelo por la muerte de su esposa. Bajo este estado, es reclutado para cazar y matar al Creador, un escurridizo arquitecto de una IA avanzada que podría suponer el fin del conflicto para un bando o para otro.

9- ‘Spider-Man: Cruzando el multiverso’

La segunda parte de una de las mejores historias que la gran pantalla ha conocido del trepamos cumplió las expectativas (y mira que estaban altas). La evolución de la animación que ha influenciado en otros proyectos como El gato con botas: el último deseo, expande ese multiverso con una cantidad de “Spider-mans” prácticamente inabarcable. ¿Su principal problema? Un final un tanto abrupto que nos obliga a tener que esperar un poco para conocer el desenlace completo de su historia.

8- ‘Ninja Turtles: Caos mutante’

Ha heredado lo mejor de la animación del título de Miles Morales, consiguiendo por fin un título en el que este grupo de inadaptadas tortugas brille con luz propia. Caos Mutante juega con múltiples referencias pop y un apabullante apartado visual increíble. Desde luego, el formato de la animación ha sido el único que ha conseguido mantener el nivel en el género de los superhéroes.

7-‘Oppenheimer’

Ha sido uno de los estrenos del año y aunque no ha conseguido una recaudación en taquilla como la de Barbie, la crítica ha sido mucho más unánime. Oppenheimer es una de las cintas mejor valoradas de Christopher Nolan y por tanto, no podía quedarse fuera de nuestra lista de mejores películas del 2023. Una presencia que seguramente cuente con varias nominaciones a los premios Oscar del próximo año.

6-‘Misión Imposible: Sentencia mortal’

El espectáculo hecho cine. Tom Cruise vuelve a sumergirnos en una experiencia inmersiva total en la que parece el capitulo final de una franquicia que lleva casi 30 años paseándose por las salas y conquistando la taquilla. En esta ocasión, el agente Ethan Hunt se enfrenta al villano más incontrolable y todopoderoso de su carrera como espía del FMI. Secuencias increíbles llenas de una acción repartida por todo el globo.

5- ‘Killers of the Flower Moon’

No debería extrañarnos que Martin Scorsese se colase en la lista de mejores películas del 2023 con su último proyecto. Pero es que Killers of the Flower Moon ha superado todas las esperanzas que había puestas en este gran proyecto, a través de una que, lejos de ser un thriller criminal, relata los hechos de una forma muy cercana a lo que Truman Capote hizo con la novela A sangre fría. Un tipo de papel en el que nunca hemos visto a Leonardo DiCaprio y una gigantesca Lily Gladstone que apunta directamente hacia el Oscar

4-‘El asesino’

Poco que decir del trabajo de David Fincher. Heredera del trabajo de Jean-Pierre Melville y el polar francés, en una actualidad donde los personajes parecen estar obligados un “lado bueno” o una muestra de pureza que consiga ganarse la simpatía del público, el asesino de Michael Fassbender pulveriza con frialdad cualquier estereotipo.

3- ‘El chico y la garza’

La complejidad del Studio Ghibli ha alcanzado un nuevo escalón en el que seguramente, sea el último trabajo de Hayao Miyazaki como director. Basada en la novela de Genzaburo Yoshino titulada ¿Cómo vives?, El chico y la garza cuenta la historia de Mahito, un joven de 12 años que intenta sobreponerse a la muerte de su madre, trasladándose un día a un mundo de fantasía.

2-‘Vidas pasadas’

Como siempre A24 vuelve a recordarnos por qué es uno de los sellos cinematográficos más especiales de la actualidad. Este drama romántico tiene a Nora y Hay Sung, dos amigos de la infancia que se reencuentran 10 años después en Nueva York. Juntos, revivirán las elecciones que les han llevado a sus actuales vidas.

1-‘Anatomía de una caída’

La ganadora de la Palma de oro de Cannes narra la historia de Sandra, una escritora alemana que vive con su marido Samuel y su hijo ciego, Daniel, en un chalé en medio de los Alpes franceses. Cuando Samuel muere en extrañas circunstancias, las autoridades no pueden determinar si el hombre se ha suicidado o si lo han asesinado. Con ello, Sandra comienza a ser el centro de una exhaustivo y complicado proceso judicial.