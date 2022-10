Estos son todos los retrasos afectados en el calendario del Universo Cinematográfico de Marvel

Ayer contábamos que Marvel había paralizado la nueva película de Blade porque todavía no ha encontrado un director tras el abandono de Bassam Tariq. Como sabe cualquier fan de la casa de las ideas, el gran estratega y productor ejecutivo Kevin Feige planea meticulosamente el recorrido de estrenos de las diferentes entregas de largometrajes y series, articuladas en Fases que desembocan en eventos cinematográficos como Vengadores: Infinity War y Endgame. Un modelo de éxito que ahora Warner Bros. Discovery va a intentará replicar con sus superhéroes de DC. Sin embargo, todo plan tiene un punto débil y en este caso es el efecto dominó que puede llegar a provocar que un proyecto no termine de encarrilarse. Por eso no es de extrañar que el aplazamiento sin fecha del regreso del cazavampiros haya desestructurado gran parte del calendario de estrenos de la compañía.

Finalmente, Blade llegará a los cines el 6 de septiembre de 2024. Fechas que reconfiguran varias de las próximas llegadas de nuevos y viejos héroes conocidos a la gran pantalla. La más perjudicada ha sido la Fase 6. La ya conocida con el nombre de Saga del Multiverso va comenzar a moverse con cierta celeridad. Hasta hace bien poco, la mayoría de títulos han sido historias de origen que poco o nada tenían que ver con otras historias del mismo periodo. Pero para saber en qué punto nos encontramos actualmente hay que señalar que en noviembre, con el estreno de Black Panther: Wakanda Forever se culminará la cuarta fase del plan y el 17 de febrero, Ant-Man y la Avispa: Quantumania iniciará la fase 5, ya en pleno 2023.

Con esto Deadpool 3 llegará ahora a las salas el 8 de noviembre de 2024 y Los Cuatro Fantásticos, aventura que iniciará la Fase 6, se proyectará en los cines de todo el mundo el 14 de febrero de 2025. En cuanto al evento final de Los Vengadores, Secret Wars, también sufrirá un retraso pronunciado. Pasará de poder verse el 7 de noviembre de 2025 al 1 de mayo de 2026. Su antecesora, The Kang Dinasty mantendrá de momento su lanzamiento original: el 2 de mayo de 2025.

De esta forma, los fans de Marvel ven de un plomazo, como la mayoría de los títulos más esperados de su franquicia favorita, llegarán 1 año más tarde.