Esta canción de ‘Aladdin’ se inspiró en el Superman de Christopher Reeve

Aladdin, el clásico de Disney, cumplió recientemente 30 años y con ello, han surgido anécdotas y curiosidades que desconocíamos. Todo comenzó con una charla en Yahoo! Películas en la que el director John Musker explicó sobre la inspiración de la icónica canción A Whole New World, en la traducción española, Un mundo ideal.

Musker codirigió Aladdin con Ron Clements, mientras que A Whole New World fue compuesta por el músico Alan Menken y el letrista Tim Rice. Todo fan de la Casa del Ratón (que ya tenga cierta edad) reconoce parte de la letra como uno de los grandes temas de Disney y parece improbable recordar su ritmo y melodía sin que se venga a la mente la escena en cuestión en la que tanto el protagonista como la princesa Jasmine, recorren varios escenarios con la alfombra mágica. “Queríamos una escena de cita de ensueño” dijo Musker sobre la canción. El tema es un punto relevante de inflexión dentro de la relación, ya que es ahí donde comienza a reconocer a Aladdin disfrazado de príncipe y cuando ambos se vuelven más cercanos. Antes de eso, la princesa había rechazado a varios pretendientes, entre ellos al joven ladronzuelo que se hacía pasar por príncipe gracias a uno de los deseos del Genio.

Después, Musker continúo explicando que la idea de esa escena surgió de la herencia del título de Richard Donner, Superman. “Fuimos influenciados por la película de Superman donde Christopher Reeve toma a Lois Lane en aquella increíble cita”, explicaba el realizador. En Superman, el Hombre de Acero se ofrece a llevar a Lois Lane con él en un vuelo después de que ella lo entreviste para un artículo para The Daily Planet. Lois accede y este, la lleva volando a diferentes lugares. Al igual que sucede en Aladdin, los sentimientos de Lois por Superman crecen durante el vuelo.

Por último, Musker habló sobre el impacto de la canción en la cultura popular y cómo esta sigue siendo recordada: “Ha resistido la prueba del tiempo y se ha convertido en parte del tejido del teatro musical estadounidense”. A Whole New World ganó el Oscar a Mejor Canción Original en los Oscar de 1993 y en 2019 recibió su primer live action dirigido por Guy Ritchie y con Will Smith como Genio. Fue un auténtico taquillazo y por tanto, no sería extraño que la compañía preparase una secuela en un futuro cercano.