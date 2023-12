Amenazan de muerte e intentar robar a una reportera de ‘Espejo público’ mientras grababa en pleno centro de Madrid

Momento excesivamente tenso el que se vivió el miércoles 27 de diciembre en el programa de Antena 3, Espejo Público. Una reportera fue amenazada de muerte y sufrió un intento de robo en la calle Preciados, en pleno centro de Madrid. Por lo que se pudo ver en el vídeo que emitió el programa, el agresor empezó a pedir la documentación a la reportera Marta Manzano y a su compañera para, luego, intentar quitarles la cartera. Ellas se defendieron, él empujó a una de las periodistas y les hizo una advertencia: «Llama a la Policía y te mato». Por suerte no pasó nada más grave y las dos trabajadoras del programa consiguieron grabar toda la escena. Eso sí, según le contó Marta Manzano a la presentadora de Espejo Público, Lorena García, en directo: «Había varios testigos, pero allí nadie estaba haciendo nada».

El equipo de Espejo Público estaba grabando en la comercial calle Preciados de Madrid para informar sobre las devoluciones de los regalos en los que Papá Noel había fallado, muy típicas de estos días. Llevaban desde primera hora y estaban realizando varias conexiones. Entre dos de ellas, se aproximaron a la boca de metro de Sol para resguardarse del frío y ahí sucedió el incidente.

Así fue la agresión

Un hombre, que por lo que se ve en el vídeo se podía intuir que era inmigrante, insistió a las dos reporteras que formaban el equipo de Espejo Público, que le mostrasen su documentación. Ellas se negaron. Tal y como narró la periodista Marta Manzano en una conexión en directo con Lorena García (sustituta de la presentadora habitual del programa, Susanna Griso), las dos compañeras le dijeron a este individuo que no le mostrarían documento alguno puesto que «eso le corresponde a la policía».

La reportera víctima de la agresión ha contado los momentos de tensión vividos en el centro de Madridhttps://t.co/ZALMB4ePrI — Espejo Público (@EspejoPublico) December 27, 2023

En las imágenes que se emitieron en el programa de Antena 3 se puede ver cómo Marta Manzano sale a buscar ayuda a la calle y cuando se gira, ve como el joven se encuentra hurgando en las pertenencias de su compañera y comienza a llamarle la atención para defenderla. Tras un forcejeo, en el que el hombre empuja a Laura, la compañera de Marta, esta se va hacia el agresor y le aparta mientras estaba rebuscando en equipos de trabajo.

La reportera entonces decide encender la cámara «¿Qué haces?». «Te estamos grabando», advirtió la periodista. Una reacción que desde el plató del programa de Antena 3 se calificó como «valiente», a pesar de que la Policía siempre recomienda prudencia ante estas situaciones, ya que no se sabe cuál puede ser la reacción del delincuente.

«Nadie hizo nada»

En el vídeo se ve como el hombre se aleja y la reportera pide ayuda a gritos , por lo que el agresor se vuelve a acercar para amenazarla: «Llama a la policía y te mato». Y lo peor de todo es que, según Marta Manzano, «había varios testigos, pero allí nadie estaba haciendo nada».

La conexión fue en una calle muy transitada, por lo que «no nos lo esperábamos para nada» confesó Marta. Es cierto, que era primera hora de la mañana y no había aún mucha afluencia de gente, pero sí la suficiente para ver lo que ocurría. La joven aseguró que sintió miedo porque «realmente no sabía lo que me podía hacer» y por ello, «pensé en mantener la calma».

Con la sensación de sobresalto, Marta quiso lanzar un mensaje a todos los espectadores de Espejo Público: «La gente que acuda al centro estos días, que tenga mucho cuidado porque este tipo de cosas también les puede ocurrir a ellos».