Parece una estafa, pero no: este es el correo que te va a mandar la Policía Nacional y que debes revisar

Las nuevas tecnologías han traído muchos beneficios a nuestro país, pero también hay una parte de la ciudadanía que no se siente segura debido a los ataques cibernéticos. Todos los días se denuncian estafas que se producen a través de Internet: mensajes que suplantan a empresas importantes, avisos falsos que hace saltar las alarmas, compras que no son legales y una larga lista de anomalías. Sin embargo, hay algo que es totalmente legal y que está generando mucha confusión. Es posible que la Policía te mande un mensaje al que debes hacer caso. No es una estafa.

Estamos hablando de un recordatorio que envían las autoridades pertinentes para renovar el DNI. Es normal que algunos desconfíen, pues cada vez son más los que se sienten amenazados. No obstante, esta situación es completamente legal y está controlada por la Policía. ¿Por qué se desarrolla todo vía Internet? Por una cuestión de tiempo y eficiencia. Es más efectivo mandar un mensaje de texto que una carta.

El mensaje de la Policía que sí es real

Los ciberdelincuentes están muy informados. Conocen todas las herramientas posibles para hacerse pasar por organismos como la Guardia Civil o Correos. Buscan recopilar datos bancarios para cometer desfalcos que han causado una gran revolución en nuestra sociedad. Por eso ha habido tanta especulación cuando la Policía ha empezado a enviar un mensaje para renovar el DNI. En este caso no hay nada extraño. Es un proceso legal que se ajusta a las normas establecidas.

Las autoridades no utilizan ninguna información privada y los datos que registran acaban en un lugar seguro. Tanto es así que la Policía Nacional se ha visto obligada a intervenir para confirmar la existencia del aviso que está enviando para actualizar el DNI. No obstante, los expertos en ciberseguridad insisten en que no hay que dar veracidad a ciertos mensajes que recibimos a través de correos electrónicos o incluso vía WhatsApp. Hay que ponerlos en duda hasta que comprobemos que todo está en orden.

La renovación de DNI

Al ver el caos que se estaba generando, la Policía Nacional ha publicado un post en la red social X para explicar que el mensaje que estaba lanzando era completamente auténtico. En los últimos días se ha puesto en circulación un email que avisa a ciertas personas de la renovación del DNI. A pesar de que en un primer momento pueda haber confusión, todo es un proceso legal y está sujeto a unas normas cibernéticas para que no se produzcan estafas ni ningún tipo de disgusto.

«No es una estafa, somos nosotros»

La Policía ha compartido una publicación en X con una frase muy simple, pero con fuerza: «No es una estafa, somos nosotros». Las autoridades se han dado cuenta de que hay mucho miedo, pues las estafas relacionadas con las nuevas tecnologías cada vez son más frecuentes. En esta ocasión está todo controlado, así que si te informan de que debes renovar tu documentación puedes hacer caso al mensaje y seguir el proceso establecido.