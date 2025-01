Dura casi 2 horas y no vas a parar de reír: la comedia de Netflix que pasó desapercibida y todo el mundo está viendo

Con toda la cantidad de estrenos que están llegando al streaming a raíz del circuito final de premios, cada vez son más las historias que quedan sepultadas ante la imparable rueda de la tendenciosa novedad. Algo de esperar en la vorágine de algoritmos que premian casi siempre, lo último y lo estrictamente viral. Cuanto más te ven más apareces, pero aparecer tienen primero que verte. La paradoja cumbre de la industria audiovisual de nuestros tiempos, vaya. Por ello, quizás más que nunca la figura de los prescriptores-y no tanto críticos-ha ido cobrando una relevancia paulatina, paralelamente al auge y estancamiento del mercado del vídeo bajo demanda, con recomendaciones de títulos que quedaron en el olvido por darse en el momento, ni el lugar indicado. Así, hoy recomendamos una comedia de Netflix que paso desapercibida en su momento, pero que se acaba de ganar un hueco en esa lista imperdible de propuestas alejadas de lo estrictamente convencional que podemos ver semanalmente en la plataforma que dirige Ted Sarandos.

El filme en cuestión es Best Sellers. Estrenado en 2021 y de financiación canadiense, este relato supuso la opera prima de la cineasta Lina Roessler. Conocida en el circuito profesional por haber comenzado su carrera como actriz, dentro de la pequeña pantalla de Canadá a través de series como Lazos que unen o La reina de las sombras. Aunque su presencia más mediática en el lado interpretativo llegó con un pequeño papel en La resurrección de Louis Drax, del director francés Alexandre Aja. No obstante, su debut es del mismo modo, el estreno como guionista de Anthony Grieco. Mientras que en el reparto, Roessler se ha visto acompañada de la experiencia y peso que les falta a ambos en la disciplina. Porque Best Sellers tiene como protagonistas, ni más ni menos, que a dos estrellas de la talla de Michael Caine y Aubrey Plaza.

¿De qué trata ‘Best Sellers’?

La sinopsis oficial de Best Sellers es la siguiente: «Lucy Standbridge ha heredado la editorial de su padre, pero su ambición como editora la está hundiendo con varios títulos fallidos. Desesperada, un día Lucy descubre que el escritor Harris Shaw, un autor solitario, cascarrabias y alcohólico que fue un gran éxito de ventas hace décadas. Por contrato, todavía tiene un libro por entregar, siendo este un salvoconducto que podría salvar a la empresa. Lucy obligará a Harris a escribir ese nuevo libro, embarcándose ambos en una gira de promoción que les cambiará de una manera que no esperaban».

Aparte de la presencia de Caine y Plaza, el reparto de esta comedia de Netflix desapercibida se completa con Scott Speedman (Mi vida sin mí), Ellen Wong (El círculo), Cary Elwes (La princesa prometida), Veronica Ferres (Los miserables) y Frank Schorpion (La llegada).

En el momento del estreno de Best Sellers, Plaza todavía no había explotado en el mainstream de la industria. Eso sí, sólo un año después la llegada de The White Lotus 2 y recientemente su presencia en la miniserie de Marvel, Agatha, ¿quién si no?, han disparado su reconocimiento profesional. A pesar de, por otro lado, ser participe de uno de los desastres audiovisuales más grandes del 2024: Megalópolis.

En el caso de Caine, no hace falta explicar demasiado su trayectoria. El gentleman británico tiene dos premios Oscar en su vitrina (Hannah y sus hermanas,Las normas de la casa de la sidra) y otras cuatro nominaciones a las estatuillas doradas. Pero más allá de su presencia en el circuito de premios, el londinense ha formado parte de éxitos comerciales dirigidos por Christopher Nolan, como la trilogía de Batman, El truco final o Interstellar. Brian de Palma, Richard Attenborough, John Huston, Vittorio De Sica…Caine se ha puesto a las órdenes de los mejores y desgraciadamente a sus 91 años, en 2023 vimos La gran escapada, su última gran película como protagonista. Aunque este año podremos verle brevemente recuperar su papel secundario en Ahora me ves 3.

Una comedia de Netflix desapercibida

Esta comedia de Netflix desapercibida fue recibida con cierto escepticismo por parte de la crítica, la cual no se puso de acuerdo en si definir a Best Sellers como una «dramedia indie» sin mucha relevancia o «un viaje agradable» sin demasiadas pretensiones. Es decir, un producto perfecto para ver desde la tranquilidad del hogar y no estrujarse mucho la cabeza. Por ello y con poco más de una hora y media de duración, el trabajo de Roessler se ha convertido en una alternativa fresca y original al amalgama y a la frenética colección de estrenos que llegan al streaming con los Goya y los futuros premios Oscar 2025.