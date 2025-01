¿Dónde podemos ver ‘La sustancia’? la nominada a 5 premios Oscar ya está en el streaming

Los Oscar siempre traen sorpresas en sus respectivas ediciones. Aunque la mayoría de las películas cumplen con el grueso de los estándares que todos conocemos, todos los años surge algún fenómeno audiovisual aparentemente huidizo del mainstream que termina colándose en las listas de premios. No existe un motivo particular y, lo más probable es que todo forme parte de una ilusión de variedad fílmica completamente inexistente, pero la viralidad y renacer artístico de Demi Moore ha marcado un antes y un después bastante radical en el cine reciente. Ahora, a poco más de un mes de la noche más importante del año para el séptimo arte, la sátira de culto más comentada del 2024 acaba de aterrizar en el streaming. A continuación, te contamos dónde puedes ver La sustancia.

Siendo un producto narrativo más propio de Sitges que del Festival de Cine de Cannes, el segundo trabajo como directora de Coralie Fargeat supuso una auténtica revolución en el certamen galo desde su primera proyección. No es para menos. En la croisette no están nada acostumbrados a historias de terror tan viscerales con el horror corporal como «eje monstruoso» del relato. Sin embargo y por otra parte, su estética profundamente camp y un cuidado casting parecían ya pronosticar que el filme de la cineasta francesa iba a estar por lo menos, en el centro de la conversación artística. Un completo renacer profesional para Moore, traducido en el beneplácito de la crítica y en el éxito financiero para la taquilla. Con 17,5 millones de dólares de presupuesto, esta crítica a los cánones de belleza del mundo del espectáculo consiguió recaudar hasta 78 millones de dólares en el box office internacional. Números enormemente estimables si tenemos en cuenta el género y la calificación por edades del título. Pero antes de continuar y revelar dónde podemos ver La sustancia, pasamos a descifrar su alocado argumento.

¿De qué trata ‘La sustancia’?

La sinopsis oficial de La sustancia es la siguiente: «Nada más cumplir 50 años, la estrella en decadencia Elisabet Sparkle termina despedida de su programa de televisión en el que da clases de fitness. El productor atribuye la cancelación de su contrato a su avanzada edad y a la idea de encontrar un nuevo rostro estrella para la cadena. Pero entonces aparece en sus mano el producto conocido como la sustancia. Un suero que saca la mejor versión de ti, aunque implique seguir unas reglas tan poco convencionales como las del propio y milagroso fármaco. Creando un alter ego más joven y bello, la ambición y la obsesión con su cuerpo serán los detonantes de una espiral terrorífica hacia la búsqueda de la perfección».

Aparte de Moore, el elenco de La sustancia se completa con Margaret Qualley (Pobres criaturas), Dennis Quais (Reagan), Gore Abrams (Hell House), Tom Morton (Por fin viuda), Tiffany Hofsetter (The Beast) y Oscar Lesage (El conde de Montecristo).

Por supuesto, la repercusión de esta cinta kafkiana ha alcanzado la cima de la repercusión y respeto académico, obteniendo cinco nominaciones a los Premios Oscar; Mejor película, dirección, actriz principal, guion original y maquillaje y peluquería. Quizás el gran premio de la noche sea una quimera para La sustancia, pero si Fernanda Torres (Aún estoy aquí) y Mickey Madison (Anora) no logran la estatuilla, Moore tendría serias posibilidades de terminar levantando el galardón. Consideración que por otra parte, ya logró en la pasada edición de los Globos de Oro y en la 29ª edición de los Satellite Awards. Porque otra cosa no, pero nominaciones y concesiones académicas no le han faltado a La sustancia. En su proyección en Cannes, también obtuvo el galardón al Mejor guion. ¿Tendrá alguna posibilidad el próximo 3 de marzo cuando se extienda la alfombra roja del Dolby Theater?

¿Dónde se puede ver ‘La sustancia’?

Tras su estreno en cines en octubre de 2024, la llegada al streaming de la película de Demi Moore se ha postergado mucho más de lo esperado. Hasta un punto en el que la pregunta «dónde ver La sustancia» se ha repetido incansablemente en redes desde que ya no está disponible en la cartelera. Pero eso termina hoy mismo, porque la celebrada obra de Fargeat ya puede visualizarse en las plataformas de Filmin y Movistar +.

Con poco más de dos horas de duración, se espera que La sustancia sea igualmente una revolución en el mercado del vídeo bajo demanda, volviendo a ocupar la conversación cinematográfica tras este «renacer online».