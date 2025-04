Dónde ver ‘Gladiator II’: la secuela romana ya tiene fecha de estreno en esta plataforma de streaming

Fue uno de los estrenos más esperados del 2024 y aunque su aparente irrupción en la taquilla fue desinflándose poco a poco, no fueron pocas las personas que fueron al cine a ver Gladiator II. Una de esas secuelas tardías que tanto gustan en la actualidad Hollywoodiense y, la presentación formal en el celuloide comercial para un Paul Mescal que tenía que lidiar con la presión y herencia del rol de Máximo Décimo Meridio que estuvo interpretado en pleno inicios del siglo XXI por Russell Crowe. Ahora, tras casi medio año funcionando en nuestro país como un título de alquiler o compra en el mercado del vídeo bajo demanda, este péplum vengativo y shakespeariano aterriza por fin en la plataforma de SkyShowtime.

Eso sí, los fans del director Ridley Scott todavía tendrán que tener un poco más de paciencia. Pues para ver Gladiator II, los suscriptores del servicio de transmisión tendrán que esperar al menos al 16 de mayo. Una prolongación en el tiempo quizás, un tanto exagerada. Sobre todo teniendo en cuenta que al otro lado del charco, el filme lleva disponible en Paramount + desde el mes de marzo, mientras que aquí a día de hoy sigue como una opción de alquiler o compra dentro de los catálogos de Apple TV +, Google Play, Rakuten TV y Filmin. Dicha dilación se explica por la inexistencia de la opción del streaming de esta major en nuestro país, siendo SkyShowtime la que en un principio aglutina los contenidos originales en España de Peacock, Universal, Nickelodeon, DreamWorks y por supuesto, el estudio que ha hecho posible junto a su cineasta, el disfrute de un espectáculo que no tiene ningún tipo de interés en tener cierto rigor histórico. Algo que por otra parte, tampoco regia la idiosincrasia de su predecesora y que pocas veces le ha importado lo más mínimo al realizador británico. Pero, ¿de qué trata realmente esta continuación y qué tenemos que saber antes de ver Gladiator II?

Antes de ver ‘Gladiator II’: sinopsis

La sinopsis oficial es la siguiente: «Dieciséis años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma está gobernada por los despiadados emperadores gemelos Geta y Caracalla. El nieto de Aurelio, Lucio Vero, vive bajo el seudónimo de Hanno con su esposa Arishat en el reino norteafricano de Numidia. Cuando el general Acacio invade y conquista su hogar, Lucio se convierte en un esclavo y es llevado a Ostia, reconvirtiéndose en gladiador y jurando vengarse del hombre que le arrebato todo».

Como bien se puede observar en la partida de su planteamiento, Gladiator II sigue la consigna temática y argumental de su predecesora. Un hombre que lo pierde todo y que termina convertido en un luchador al servicio del espectáculo, mientras dos figuras tiránicas dinamitan todo lo que para él ha significado siempre Roma. No existe por tanto, un gran riesgo de punto argumental, más allá de servir como un ejercicio de fanservice a aquellos cinéfilos que todavía disfrutan de la que fue la gran ganadora de la 73.ª edición de los Oscar. Scott no se complica demasiado, ofreciendo pan y circo a los espectadores y superando incluso la recaudación de la cinta original. Con 462 millones de dólares fue la mayor apertura internacional de la carrera del responsable de Alien (1979). No obstante, su mayor hándicap reside en los 250 millones de dólares de presupuesto que tuvo y es precisamente ese carácter presupuestario el que definitivamente frene la llegada de una hipotética Gladiator III.

Aparte de Mescal, la selección de casting nos permite volver a ver en Gladiator II a Connie Nielsen en el papel de Lucilla y a Derek Jacobi como Graco. El resto del elenco concentra a nuevas estrellas de la talla de Denzel Washington, Pedro Pascal, Fred Hechinger y Joseph Quinn.

El resto de estrenos de SkyShowtime

Gladiator II no es la única novedad que Skyshowtime nos ha mostrado últimamente en su catálogo. El pasado 15 de abril la plataforma estrenó Smile 2 y el próximo día 30 hará lo propio con MaXXXine, dos de las producciones más terroríficas que triunfaron en las salas de 2024. Pero es que el terminal ya en febrero nos regaló la aparición de la fantástica cinta de animación, Transformer One (2024).

Como plataforma que no deja de crecer, en España SkyShowtime tiene bastante complicado hacerse un hueco en el competitivo mercado de los servicios de streaming. Aunque cuenta en realidad, con fantásticas IP comerciales a la altura de Shrek, Jurassic World o Misión Imposible. ¿El problema? La mayoría de estas no están de forma exclusiva en el catálogo de la marca.