¿Dónde puedo ver los Simpson? Disney Plus desvela su plan explosivo para la nueva temporada

Una de las series de animación más queridas de los espectadores es Los Simpsons. Una ficción que se estrenó en diciembre de 1989 y de la que, por ahora, se han emitido más de 700 episodios. La serie de animación Los Simpson va por su temporada número 36 y en las últimas sigue sumando seguidores y, para muchos, ha mejorado bastante la calidad de los episodios. El primer episodio de la nueva temporada Bart’s Birthday se estrenará en la cadena FOX el próximo 29 de septiembre en Estados Unidos y posiblemente se podrá ver también en la televisión por cable.

En España se pueden ver la mayoría de los episodios de Los Simpson Disney Plus que ya ha anunciado que algunos episodios de la nueva temporada de la serie de animación serán exclusivos de esta plataforma de streaming. La serie fue renovada en 2023 para las temporadas 35 y 36 y en principio no se estrenaría hasta 2025 superando con esta nueva entrega los 800 episodios.

Por ahora lo que se puede ver son las 35 temporadas de Los Simpson, su película y cortos que se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Disney Plus. La serie de animación Los Simpson no solo ha contado con el beneplácito de la audiencia, sino también de la crítica. Esta ficción ha ganado numerosos premios desde su estreno que suman 33 premios Emmy, 32 premios Annie y un premio Peabody. Millones de seguidores en el mundo están esperando los nuevos episodios de la serie animada. Los Simpson es una producción de Gracie Films en asociación con 20th Television. Los productores ejecutivos son James L. Brooks, Matt Groening, Matt Selman y Al Jean.

La temporada 36 de Los Simpson

En el fin de semana en la Comic-Con de San Diego 2024 se anunció que la temporada 36 se iniciará con un episodio repleto de grandes estrellas invitadas, entre las que estará John Cena, Danny DeVito o Tom Hanks. Este primer episodio de la temporada 36, titulado El cumpleaños de Bart y la idea de las estrellas invitadas ha sido comentada por Selman como «una idea bastante audaz y grande”. «Es un estreno un poco loco, lleno de estrellas» ha adelantado Selman sobre el episodio.

Además, el creador de Los Simpson, Matt Groening, y el showrunner, Matt Selman, ya anticiparon que el próximo capítulo de Halloween, Treehouse of Horror XXXV, contará con una minihistoria que parodiará al Venom de Stranger Things cuando Homer utilice unos jeans sensibles llamados Denim que le otorguen otra personalidad malvada.

Por ahora, lo único se ha visto son algunas capturas de pantalla del segundo episodio The Yellow Lotus (El loto amarillo) compartidas por el escritor y productor ejecutivo Al Jean. Algunos de los personajes que se ven en esta captura son el Dr. Hibbert y su esposa, Bernice, Mike Tyson, el Sr. Burns y Smithers. Este segundo episodio está programado para transmitirse por Fox el 6 de octubre y en él, según ha trascendido los Simpson se encontrarán con una muerte mientras están de vacaciones en un resort de lujo.

Después se podrán ver otros dos episodios de Halloween. En Treehouse of Horror XXXV, monstruos gigantes creados por la ira política amenazan con destrozar la ciudad. En el episodio adicional titulado La casa del árbol del terror se podran ver a Los Simpson malvados por aquí, un hombre tatuado en un misterioso circo nocturno transporta a Lisa a tres extrañas historias de la inocente década de 1950, el escalofriante retropresente y un futuro brutal donde la televisión de prestigio gobierna el mundo.

A finales de este año 2024, se estrenarán cuatro nuevos episodios de esta serie de animación exclusivamente en Disney Plus: The Past and the Furious, Yellow Planet y O C’mon All Ye Faithful, en un episodio doble. En octubre la plataforma de streaming Disney+ también estrenará un nuevo corto con temática de Halloween. Estos serían todos los planes de la plataforma de streaming en cuanto a estrenos relacionados con Los Simpson.

La compra de Fox por Disney

En el estreno de la serie de animación Los Simpson ha tenido que ver la compra de 21st Century Fox de parte de Disney, Un negocio que les ha costado nada más y nada menos que 71.3 mil millones de dólares y que incluyó a los estudios 20th Century Fox y los canales FX y Fox Networks Group, así como sus propiedades intelectuales, como lo son Los Simpsons.

Hay que destacar que el trato no ha incluido a Fox Broadcasting Company, Fox Television Stations, Fox News Channel, Fox Business, Fox Sports 1 y 2, Fox Deportes, y Big Ten Network, los cuales fueron elegidos por su propietario, el magnate Rupert Murdoch, para formar el conglomerado News Coroporation. Por lo tanto, la buena noticia para todos los usuarios de la plataforma de streaming Disney Plus es que podrán disfrutar de la 36 temporada de Los Simpson y todo lo relacionado con esta serie de animación.