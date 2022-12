Disney+ estrenará en enero la serie británica de comedia ‘Extraordinary’

Las plataformas de streaming comienzan a lanzar sus estrenos para el año 2023 y Disney+ acaba de anunciar que el 25 de enero estrenará la serie original británica de comedia Extraordinary. Una serie de ocho episodios ambientada en un mundo donde todos desarrollan un poder al cumplir 18 años menos una joven llamada Jen.

Extraordinary ha sido escrita por la creadora y guionista debutante Emma Moran y dirigida por Toby McDonald (Ragdoll), Jennifer Sheridan (Rules of the Game) y Nadira Amrani (On the Edge). Extraordinary es una de las apuestas de Disney+ para el próximo año.

A la búsqueda de un poder extraordinario

Jen, la protagonista de esta serie, va a cumplir 25 años y sigue esperando su superpoder. Según la sinopsis de Disney+: “Lo cierto es que no le pondría pegas a casi nada: ¿Súpervelocidad? ¿Ojos láser? ¿La capacidad de no fallar nunca al conectar un USB? Lo aceptaría todo. Jen se siente como una oruga rodeada de mariposas, incapaz de avanzar, atrapada en un trabajo sin salida en una tienda de artículos para fiestas”.

Jen se siente diferente por no tener un poder como Luke, un chico con el que sale de vez en cuando que tiene la habilidad para volar. Lo bueno es que tiene a Carrie, una amiga inseparable desde el colegio con la que comparte un piso en el este de Londres en el que también vive Kash, el novio de toda la vida de Carrie.

Su amiga Carrie tiene el poder de comunicarse con los muertos y su novio Kash el de retroceder el tiempo. También en el piso vive un gato callejero que esconde un secreto sorprendente: también tiene un poder. Jen tendrá que luchar para encontrar su poder en un mundo bastante complejo para ella. ¿Se puede ser feliz en ese mundo siendo solo un persona normal?

El reparto de Extraordinary

La protagonista de Extraordinary es la joven Jen a la que da vida la actriz debutante británica Máiréad Tyers. En el reparto también están los actores Sofia Oxenham (Carrie), Bilal Hasna (Kash) y Luke Rollason. También están en la serie los actores Siobhan McSweeney (Mary, la madre de Jen), Robbie Gee (Ian, el padrastro de Jen), Safia Oakley-Green (Andy, la hermanastra de Jen) y Ned Porteous (Luke).

Esta nueva serie original británica de Disney+ se estrena en la plataforma de streaming después del thriller de acción y comedia romántica Bodas de infarto y la serie documental David Beckham: Al rescate del equipo. Una comedia fresca y diferente que seguro que va a sorprender con su original trama y la buena interpretación de sus protagonistas.