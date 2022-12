‘La búsqueda: más allá de la historia’, la nueva serie que estrena Disney+

Los amantes de la película de La búsqueda (National Treasure), que se estrenó en 2004 y tuvo una secuela en 2007, protagonizadas por Benjamin Franklin Gates (Nicolas Cage) están de enhorabuena. La plataforma de streaming Disney+ estrena un nueva serie relacionada con la película La búsqueda: más allá de la historia el miércoles 14 de diciembre.

La búsqueda: más allá de la historia cuenta con 10 episodios y está protagonizada por la inteligente Jess Valenzuela, una joven con grandes dotes para la deducción que tendrá que resolver varios enigmas. El protagonista ya no es Benjamin Franklin Gates, sino esta joven que tendrá también que demostrar sus habilidades e inteligencia para salir con vida de todo tipo de aventuras y problemas.

Una joven que busca respuestas

La protagonista Jess Valenzuela, a la que da vida la actriz Lisette Olivera, pertenece a la organización DREAM, una entidad que investigando lo que pasó con su familia. Mientras está buscando respuesta a este trauma personal, un misterioso desconocido le da una pista de un tesoro centenario que podría estar conectado con su padre, que murió cuando ella era un bebé.

Jess tiene un don para resolver enigmas y acertijos y tendrá que poner a prueba sus habilidades cuando descubre nuevas pistas ocultas en «artefactos y monumentos históricos norteamericanos», tal como explica la sinopsis de Disney+. La protagonista de la serie acabará buscando el misterioso tesoro y la verdad sobre su familia. En su camino se cruzará una cazatesoros rica y peligrosa (Catherine Zeta-Jones) que también está buscando el tesoro panamericano.

El reparto de La búsqueda: más allá de la historia

La actriz Lisette Olivera da vida a la joven Jess Valenzuela y es la protagonista de esta serie. Su antagonista es Catherine Zeta-Jones, a la que acabamos de ver interpretando a Morticia en la serie Miércoles de Netflix.

También en el reparto de la serie están también los actores Zuri Reed (The Get Down), Antonio Cipriano (La vida sexual de las universitarias), Jordan Rodrigues (L.A,’s Finest) y Jake Austin Walker (Truth Be Told).

La búsqueda: más allá de la historia es una de las apuestas de la plataforma de streaming Disney+ para terminar este año junto a las películas como El diario de Greg: La ley de Rodrick, Mira como corren, Noche en el museo: El retorno de Kahmunrah, Mundo extraño(23 de diciembre) y Ámsterdam (28 de diciembre). También se estrenan las series La última, La vida que olvidamos (14 de diciembre) o la temporada 11 de The Walking Dead (21 de diciembre).