Daniel Radcliffe pasa el testigo al nuevo Harry Potter con una emotiva carta: «Espero que lo pases genial»

Ser un «niño estrella» casi siempre suele ir de la mano de desgraciadamente, vivir una infancia complicada. Más aún si ese estrellato se prolonga en el tiempo, llevando a un crecimiento paralelo entre la vida real y el universo cinematográfico correspondiente. A lo largo de la historia del celuloide han existido muchas estrellas infantiles. A Christian Bale lo conocimos en El imperio del sol, Michael B. Jordan brilló bien pronto con la serie The Wire y sí, nunca olvidaremos a esa pequeña Drew Barrymore dando sus primeros pasos interpretativos en E.T. el extraterrestre. Sin embargo, el éxito de todos ellos se queda en anécdota cuando se les compara con la figura de Daniel Radcliffe. Ahora, el británico ha querido pasar el testigo al nuevo actor de Harry Potter, deseándole lo mejor en la nueva etapa que llevará al personaje a HBO Max.

El intérprete en cuestión es Dominic McLaughlin, quien actualmente tiene la misma edad (11 años) que Radcliffe cuando este protagonizó Harry Potter y la piedra filosofal en 2001. La diferencia entre ambos eso sí, reside el propio formato audiovisual. El actor de 36 años estuvo presente en ocho largometrajes, mientras que el joven escocés recorrerá el mismo camino pero en el terreno de las series con siete temporadas, una por cada libro de la saga escrito por J.K. Rowling. Se espera que los primeros capítulos de la ficción lleguen en 2027, funcionando como la gran apuesta comercial de HBO. El servicio de streaming busca tener su nueva Juego de Tronos y de paso ocupar el vacío doliente de fracasos en el género de la fantasía como Los anillos de poder o La rueda del tiempo.

La serie que nos presentará al nuevo Harry Potter tiene como showrunner a Francesca Gardiner (La materia oscura) y como director a Mark Mylod, conocido por haber dirigido episodios de series como The Last of Us o Successión y de ser el responsable de títulos como El menú.

Radcliffe bendice al nuevo Harry Potter

A McLaughlin le acompaña todo un renovado casting de actores que debutarán dando vida a los personajes que todos los potterheads conocen. Arabella Stanton será Hermione Granger y Alastair Stout encarnará a Ron Weasley. Tras ellos, el nominado al Oscar John Lithgow se pondrá en la piel de Albus Dumbledore y Paapa Essiedu asumirá-no sin polémica-el rostro de Severus Snape.

Más de una década después de la última película de la saga, la plataforma de vídeo bajo demanda propiedad de Warner Bros lleva ya semanas rodando sus primeros capítulos y en una entrevista reciente en Good Morning America, Radcliffe ha revelado que se ha puesto en contacto con el nuevo actor de Harry Potter para desearle suerte:

«Escribí a Dominic y le envié una carta, y me respondió con un mensaje muy tierno. Veo esas fotos de él y de los otros niños y solo quiero abrazarlos. Parecen tan jóvenes. Los veo y pienso ‘Es una locura que yo hiciera eso con esa edad’. Pero también es muy tierno y espero que lo estén pasando genial».

El futuro de Daniel Radcliffe

Habiendo participado en múltiples proyectos desde su graduación en Hogwarts, el futuro de Daniel Radcliffe parece vinculado a títulos independientes y proyectos tan interesantes como Merrily We Roll Along o la reciente Ahora me ves 3.