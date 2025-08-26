Hogwarts llega a Madrid por tiempo limitado: la increíble experiencia inmersiva de ‘Harry Potter’

Los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 2025, el Museo del Ferrocarril de Madrid, situado en el histórico edificio del Paseo de las Delicias, se transformará en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Los fans de la saga de Harry Potter tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia inmersiva única, gratuita y tematizada que busca recrear la emoción de un nuevo curso.

El recorrido, diseñado para durar aproximadamente media hora, alberga espacios icónicos como el Andén 9¾, el Expreso de Hogwarts y rincones del castillo. Asimismo, la recreación se complementa con pociones, varitas y otros elementos reconocibles por los seguidores de la saga, logrando trasladar a los visitantes a la atmósfera mágica del universo creado por J.K. Rowling.

‘Back to Hogwarts’ en Madrid

«Sumérgete en un mágico recorrido por el Museo del Ferrocarril de Madrid los días domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembre y descubre cada rincón pensado para capturar y vivir momentos únicos. Además, si reservas tu entrada para el lunes entre las 09:00 y las 10:15 horas, podrás presenciar la cuenta atrás a las 11:00 horas». El momento culminante del evento se producirá el 1 de septiembre a las 11:00 horas, cuando se celebrará la tradicional cuenta atrás que recuerda la salida del Expreso de Hogwarts desde la estación de King’s Cross en Londres.

Los espacios del recorrido han sido cuidadosamente diseñados para ofrecer una experiencia interactiva. Los decorados del Museo del Ferrocarril de Madrid reproducen con gran detalle pasillos de Hogwarts, salas comunes de las distintas casas y otros escenarios icónicos de la saga, logrando que los asistentes se sientan como auténticos alumnos del colegio de magia.

Además del recorrido inmersivo, con motivo del 20 aniversario de «Harry Potter y el Cáliz de Fuego», la cuarta película de la saga se reestrena en cines los días 31 de agosto y 1 de septiembre.

Entradas

«¡Gracias por vuestra increíble acogida! ¡Todas las entradas para el evento Back to Hogwarts en Madrid ya han sido reservadas! Para quienes no hayan conseguido entrada, se habilitará una cola de espera durante ambos días del evento. El acceso sin entrada no está garantizado y será muy limitado, pero en caso de que se liberen plazas, trataremos de acomodar a asistentes por orden de llegada».

«Las entradas son nominativas. En cada entrada aparecerá el nombre y apellidos del propietario de la entrada y será necesario identificarse al llegar para poder acceder».

«Apto para todas las edades. Los menores de 18 años deben estar acompañados por un adulto».

Cómo llegar

Llegar al Museo del Ferrocarril de Madrid es sencillo, ya que está situado en una zona céntrica de la ciudad, en el Paseo de las Delicias, número 61, 28045.

La estación de metro más cercana es Delicias, perteneciente a la línea 3. Además, hay otras estaciones cercanas, como Legazpi o Palos de la Frontera.Por otro lado, varias líneas de la EMT (Empresa Municipal de Transportes de Madrid) paran en las inmediaciones del museo. Entre ellas se encuentran las líneas 6, 8, 19, 27, 36 y 41.

En definitiva, el evento «Back to Hogwarts» ofrece una oportunidad única de adentrarse en el mundo mágico de Harry Potter en Madrid, disfrutando de un recorrido tematizado y actividades interactivas, pensadas para todas las edades, permitiendo que tanto niños como adultos participen. Desde fotomatones temáticos hasta escenarios interactivos, cada espacio invita a sentirse parte de la historia. Paralelamente, el evento coincide con el reestreno de la película «Harry Potter y el Cáliz de Fuego».

«El Museo del Ferrocarril de Madrid fue abierto al público el 19 de diciembre de 1984. Su sede es la antigua estación de Delicias, inaugurada en 1880, uno de los ejemplos más claros y representativos de la arquitectura industrial en España. Tiene como misiones fundamentales la de dar a conocer la evolución histórica del ferrocarril y su papel en la construcción de nuestra economía y sociedad contemporánea, promover el conocimiento y el uso del modo transporte ferroviario, impulsar su investigación y poner en valor el patrimonio cultural ferroviario, todo ello con vocación de servicio público».

«La exposición permanente del Museo del Ferrocarril de Madrid tiene como principal objetivo mostrar de modo ordenado y coherente las claves principales de la historia del sistema ferroviario, en el entorno extraordinario de la estación de Delicias. En la actualidad, el museo presenta en sus salas diferentes itinerarios temáticos relacionados con la tracción ferroviaria en sus tres vertientes (vapor, eléctrica y diésel), la infraestructura de vías e instalaciones, el control del tráfico ferroviario, la importancia de la medida del tiempo en el mundo del ferrocarril o la exposición de maquetas dinámicas».