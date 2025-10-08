La crítica está dividida con lo nuevo de Jared Leto: ¿es realmente la peor película del año?

Este fin de semana la cartelera recibirá la correspondiente ronda de nuevos estrenos. Entre ellos, destaca Bala perdida, lo nuevo de Darren Aronofski o la conclusión fílmica de Downton Abbey. Sin embargo, el gran blockbuster de la taquilla es en realidad TRON: Ares, el nuevo trabajo de Jared Leto que de nuevo, ha sido catalogada como la peor película del actor por un sector prensa especializada. Pero…¿es realmente tan mala la tercera parte de esta saga virtual que nació en 1982? La crítica no se pone de acuerdo, aunque el filme tiene un problema mayor: debe ser un éxito en la taquilla por el bien de Disney.

La casa del ratón ya confección una secuela tardía de Tron con Tron: Legacy en 2010. No obstante y a pesar de los 400 millones recaudados, la crítica destrozó la apuesta dirigida por Joseph Kosinski, apartando la idea de un nueva entrega. Entre otras cosas, porque dicho box office no dio unos beneficios suficientes, ya que contó con un presupuesto de 170 millones de dólares. Y eso, sumado a la campaña de marketing promocional, la convirtieron en una continuación que no motivó una expansión mayor. Claro está, fruto de la crisis creativa que vive el actual Hollywood, este tipo de franquicias abandonadas siempre tienen una otra oportunidad redentora. En este caso de la mano de Joachim Rønning, el director noruego que ya colaboró con la major en Maléfica: Maestra del mal y en Piratas del Caribe: La venganza de Salazar. Ahora, a diferencia de las dos anteriores entregas, el guion firmado por Jesse Wigutow (Daredevil: Born Again) y Jack Thorne (Adolescencia) traslada los seres digitales al mundo real.

Críticas dispares

Según la sinopsis oficial, la tercera entrega de TRON nos pone en la piel de Ares, un programa altamente sofisticado que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligro que marcará el primer encuentro de la humanidad con seres del mundo virtual.

En el momento de la elaboración del presente artículo, en la web de Rotten Tomatoes, TRON: Ares mantiene un 55% de reseñas positivas. Una nota terriblemente mediocre que mejora el desempeño de la secuela (51%), pero que todavía queda lejos de la aprobación lograda por el primer título a principios de los 80 (61%).

Entre las críticas más duras, encontramos el análisis de Clarisse Loughrey para The Independent, quien apunta que la historia protagonizada por Jared Leto es la peor película del 2025: «La peor película del año y un nuevo punto bajo para Disney (…) la música es genial, pero este vehículo de Jared Leto es, por lo demás, un nadir éticamente dudoso y horriblemente escrito». Otros sectores de la crítica son menos beligerantes y la definen como una producción entretenida.

TRON: Ares llegará a los cines españoles el próximo 10 de octubre.

Jared Leto: ¿su peor película?

Hace mucho tiempo que Jared Leto dejó de ser ese secundario de lujo que despuntó gracias a roles como el de Inocencia interrumpida, El club de la lucha, American Psycho y perfiles protagónicos como el de Requiem por un sueño. También ha llovido ya de su Oscar al mejor actor de reparto en Dallas Buyers Club.

Porque Leto lleva encadenados varios fracasos comerciales y críticos desde que asumió su efímero papel de Joker. Ahí están ejemplos recientes como La casa Gucci, Morbius o Mansión encantada, las cuales han depauperado su presencia como reclamo comercial. Falta saber si TRON: Ares sigue esa senda de debacle económica en la que el norteamericano parece dormitar.