‘Morbius’ se hunde en taquilla: Los memes de internet no son suficientes

Morbius ha sido la última adaptación de Sony de un villano del universo de Spider-Man. La productora nipona plantea juntar a todos estos antagonistas en una película y enfrentarlos contra el hombre araña, pero primero tendrá que estrenar otros títulos como Kraven el cazador y Madame Web. Pero lo cierto es que la película sobre el origen de este vampiro fue un absoluto desastre tanto para el público como para la crítica internacional y no sería extraño verla nominada a varios premios Razzie. Sin embargo, los movimientos en internet y los memes han hecho que la historia protagonizada por Jared Leto vuelva a tener una oportunidad en las salas.

Tweets by JaredLeto

“It’s Morbin’ Time” fue el eslogan de este momento de humor irónico que reivindicaba Morbius a través de escenas que no sucedían juntas. El reclamo parecía claro, si el film no podía ser atractivo a nivel de calidad, igual su mercado era algo así como “es tan mala que tienes que verla”. El movimiento llegó hasta el punto que Jared Leto se sumó a la causa, anunciando una secuela (entendemos que de broma) llamada It’s Morbin Time. También se pudo presenciar como varias cuentas de Twitch retransmitían en directo la película. Testeando esta absurda tendencia en las redes, Sony decidió tomarse la campaña como un deseo real del público y no como una simple broma, saliendo una muy mala jugada en el mercado de la exhibición. Restrenada en Estados Unidos en 1.037 cines y según los datos de Forbes se estrellaba en la recaudación. Esta noticia obviamente se ha replicado en internet, lo que ha generado más memes.

85.000 irrisorios dólares para una acometida grande en las salas demuestran que La empresa liderada por Tony Vinciquerra no ha entendido que los movimientos en internet a menudo son anécdotas, sin llegar a representar jamás un deseo real por parte de la audiencia. Puede que volvamos a ver a Morbius en otras películas de este universo de villanos, pero Sony no se plantea una secuela a corto plazo, principalmente porque sus números generales han ascendido a poco más de 160 millones, muy poco en una taquilla global en la que otras propuestas superheroicas como la secuela del Doctor Strange lleva 887 millones de dólares.

La siguiente entrega de antagonistas de Peter Parker será Kraven El cazador, programada para llegar a los cines el próximo 13 de enero de 2023.