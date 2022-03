Morbius es la última película sobe un personaje de Marvel que Sony Pictures estrenará este fin de semana en nuestro país. El film está terminado desde hace muchísimo tiempo, sin poder saber a ciencia cierta cuántos reshoots ha tenido a raíz del reciente éxito del multiverso con Venom y Spider-Man: No way home, pues la productora nipona ha retrasado hasta seis veces la llegada del villano vampírico a las salas. Como siempre, días antes de que el público pueda verla, los críticos internacionales ya han podido echar un vistazo a esta nueva película de superhéroes protagonizada por Jared Leto y previsiblemente la opinión general no ha podido ser peor: Morbius es una de las peores películas de un personaje de Marvel.

GOOD GOD #Morbius … horrendous editing, script, and story. Leto and Smith's acting couldn't make up for poorly written characters. The CGI made me feel like I was watching Fantastic Four '05, which is a far better film. Echoing another tweet I saw, it's a "charisma vacuum" 3/10 pic.twitter.com/Tb33ZFm3Iq

Leo Rydel del podcast CinemaWorld fue el primero en hundir la película dirigida por Daniel Espinosa: “Horrible edición, guion e historia. La actuación de Leto y Smith no pudo compensar los personajes mal escritos. El CGI me hizo sentir como si estuviera viendo Cuatro fantásticos”. Por otro lado, la streamer Roxy Striar no le encontró ningún tipo de sentido a la historia, pero tampoco pareció importarle demasiado. “Absolutamente cero reglas” decía Striar, que honestamente manifestó haber disfrutado un poco de que Morbius no tuviese ningún tipo de sentido.

#Morbius is not good.

None of the story sticks, and because of it, everything else falls apart. Questionable writing is rampant and the third act is nonsense.

Also, the two post-credits scenes are insulting. I’m convinced that the second was literally written by a six-year-old. pic.twitter.com/zugbYCXKj1

— Russ Milheim (@RussMilheim) March 31, 2022