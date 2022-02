Sony Pictures continúa teniendo los derechos de Spider-Man y de su increíble universo de enemigos. Aunque cediera su personaje a Marvel y Disney en un beneficioso trato, la compañía no pretende dejar de explotar su licencia. Un claro ejemplo son las dos entregas de Venom que tan bien han funcionado en la taquilla y la película del vampiro Morbius que se estrenará en pocos días. Sin embargo, estos no serán los únicos enemigos del trepamuros que tendrán su propia historia en la pantalla grande, ya que la productora ha agilizado el proyecto de Kraven el Cazador añadiendo varios papeles y personajes al casting.

Primero supimos que Aaron Taylor Johnson sería Kraven para, algunos meses después encontrarnos con Russsell Crowe listo para interpretar a Nikolai Kravinoff, el padre del protagonista. Ahora sabemos que dos villanos más se suman al proyecto; Camaleón y Calypso. El primero es otro de esa hornada de “enemigos menores” a los que se enfrentó Peter Parker en los cómics de los 90, teniendo este que burlar la capacidad del malvado personaje que podía convertirse en cualquiera. La segunda es una sacerdotisa que ha acompañado a Kraven en varias ocasiones, normalmente como interés amoroso del famoso cazador.

A Camaleón le dará vida Fred Hechinger, al que pudimos conocer el año pasado en la exitosa serie de HBO, The White Lotus. Por su parte y todavía sin confirmar, Calypso estará interpretada por la desconocida Taylor Paige. Kraven el cazador estará dirigida por J.C. Chandor, responsable de El año más violento y Margin Call y está programa para el 2023.

Kraven iba a ser el enemigo de Spider-Man: No way home, pero Jon Watts terminó cediendo a la planificación acorde hacia el multiverso y el plan de Kevin Feige. Durante años se ha rumoreado con que actores podrían llegar a interpretar al villano: Keanu Reeves, Jason Momoa, Jon Berthal e incluso Keanu Reeves. Al final el estudio se decidió por Taylor Johnson, quien ya ocupó el papel de Mercurio, el hermano mellizo de Wanda en Vengadores: La era de Ultrón. Todavía no sabemos de qué forma intentará conectar estas películas Sony, pero viendo el éxito del modelo de Marvel, no sería extraño que pretendiese juntar a todos los villanos.