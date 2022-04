Que Jared Leto es un actor del método es algo que sabemos desde que asumió su papel del Joker en El escuadrón suicida. En el rodaje, enviaba a sus compañeros cajas con ratas muertas y demás tipo de bromas que no sentaron demasiado bien a sus compañeros. Ahora, debido al rodaje de Morbius, hemos podido confirmar a través del director Daniel Espinosa que Leto, ha hecho de las suyas en el rodaje del villano de Spider-Man. Según aseguraban varios trabajadores, el ganador del Oscar seguía utilizando las muletas de su personaje para ir al baño, una pérdida de tiempo absoluta para toda la producción.

“Creo que lo que piensa Jared, lo que cree Jared, es que de alguna manera el dolor de esos movimientos, incluso cuando estaba interpretando a Michael Morbius normal, lo necesitaba, porque ha estado teniendo este dolor toda su vida. Aunque, como está vivo y fuerte, tiene que haber una diferencia” comentaba Espinosa en una entrevista para el medio UPROXX. El director de Life y El invitado intentaba justificar el método de actuación extremo de Leto señalando que es algo en lo que él propio actor creía y con lo que estaba cómodo: “Son los procesos de las personas. Todos los actores creen en los procesos. Y tú, como director, apoyas lo que sea que lo haga tan bueno como puedas”.

No obstante, como no podían perder tanto tiempo en las pausas para ir al baño, en vez de las muletas, director y actor hicieron un trato por el que en esas ocasiones llevarían a Leto en silla de ruedas. Independientemente de las excentricidades de su protagonista, Espinosa cree que es algo habitual en la industria: “Creo que todos ellos tienen estos rasgos. Si quieres una persona completamente normal que sólo haga cosas que entiendas, entonces estás en el negocio equivocado. Porque lo que es diferente es lo que nos hace funcionar. Es muy difícil poder decir: ‘Puedo quitarle esta parte y seguiré recibiendo las mismas cosas de él’. No hago eso. Estoy más en el punto de ‘Oye, si estás haciendo esto, tenemos que hacer esto’”.

Morbius se estrenó el fin de semana pasado y aunque no está generando unos malos ingresos de taquilla, ha sido totalmente destrozada por la crítica como una de las peores películas que se han hecho nunca de Marvel.