‘Por cien millones’: la serie de Movistar Plus que narra el secuestro de Quini ya tiene fecha de estreno

La ficción de la pequeña pantalla vive una especie de época dorada en todo el mundo. Gracias, en parte, a la cantidad ingente de proyectos audiovisuales nacidos de las múltiples plataformas de streaming. Por supuesto, España no es ajena al exitoso fenómeno del formato serial donde como bien se vio en los últimos Premios Feroz 2026, Anatomía de un instante, Yakarta y la segunda temporada de Poquita fe fueron las mejores producciones televisivas del año. Ahora Movistar Plus, creadora de todas ellas, quiere volver a crear otra serie memorable con Por cien millones: la historia del secuestro en los 80 de Quini, el futbolista del FC Barcelona.

Las historias basadas en hechos reales están teniendo una poderosa influencia en el terreno de las series españolas. Desde el true crime de El caso Asunta a La canción, la trama que narra la victoria de Massiel en la Eurovisión 1968. De esta forma, no resulta nada extraño comprobar el apoyo de Movistar Plus a la creación de Nacho G. Velilla, quien además dirige los tres primeros episodios del peculiar rapto de Quini.

‘Por cien millones’: Movistar Plus recrea en la ficción el secuestro de Quini

Según la sinopsis oficial compartida por el terminal, la trama de Por cien millones es la siguiente: «En 1981 tres mecánicos de Zaragoza, Alfonso, Jorge y Gabi, agobiados por las desudas y tras meses sin trabajo, deciden secuestrar al máximo goleador de la liga, Enrique Castro «Quini», el delantero del FC Barcelona. A cambio de su liberación piden 100 millones de pesetas. Pero pronto descubren, y por las malas, que la vida no es como las películas. Y que ser malo, cuando eres bueno, no es nada fácil».

Velilla posee una larga trayectoria en el campo de las series de televisión españolas, gracias a haber sido el co-showrunner de proyectos tan míticos como 7 vidas o Aída. En el apartado del libreto, le acompaña el guionista Oriol Capel, colaborador habitual de Velilla y responsable de ficciones recientes interesantes de la repercusión de A muerte o La casa nostra.

El reparto cuenta con nombres conocidos como Vito Sanz (Volveréis) y el ganador de tres premios Goya, Raul Arévalo. Tras ellos están Gabriel Guevara (Culpa mía), Natalia Huarte (Querer), María de Nati (El buen patrón), Aixa Villagrán (La virgen roja), Julia de Castro (Poquita fe), Nacho Guerreros (Aquí no hay quien viva) y Agustín Otón (Mientras dure la guerra), el cual da vida a Quini.

«Ni un thriller ni un true crime»

En el anuncio del rodaje, el creador y director explicó que quisieron alejarse del titular, centrándose en el punto de vista de este trío de inexpertos criminales y la decisión que podría arruinar sus vidas:

«Como director, siempre me han atraído las historias que hay detrás de los grandes titulares (…). Nunca hemos pretendido hacer una crónica del secuestro, ni un thriller o un true crime. Queremos contar el punto de vista de tres antihéroes, tres perdedores que toman una decisión equivocada que les puede arruinar sus vidas (y la de Quini)».

Fecha de estreno y número de capítulos

Por cien millones llegará a Movistar Plus el próximo 26 de marzo, a través de tres episodios de 50 minutos que narrarán el secuestro de Quini desde una perspectiva original y hasta ahora inédita.