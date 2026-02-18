Chris Hemsworth critica su última película como Thor: «¿Por qué es tan tonto?»

Todavía que prácticamente un año para poder ver Vengadores: Doomsday, pero los fans ya sueñan con ver a Robert Downey Junior en el papel del villano Dr. Doom y de reencontrarse con Chris Evans en la piel del anterior Capitán América, Steve Rogers. La expectación es máxima no sólo para aquellos que llevan tiempo sin aparecer por el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), sino también para otros superhéroes que no quedaron demasiado bien parados en sus últimas aventuras en solitario. Y ese es precisamente el caso de Chris Hemsworth y su personaje de Thor. Ahora, el actor australiano se ha quedado bastante a gusto rajando del tono excesivamente humorístico que tuvo Thor: Love and Thunder.

El Dios del trueno no lo ha tenido especialmente sencillo dentro del ecosistema de películas del género. Sus dos primeras entregas, Thor (2011) y Thor: El mundo oscuro (2013) están consideradas como algunas de las peores cintas de los inicios del cosmos de largometrajes del estudio y únicamente su posterior aparición en Los Vengadores (2012) salvó la continuidad del rol en el UCM. Sin embargo, todo cambió gracias a Thor: Ragnarok (2017). La cinta dirigida por Taika Waititi aportó una gran vis cómica que Hemsworth explotó a las mil maravillas, desprendiendo al heredero de Asgard de la excesiva solemnidad que perseguía al poderoso portador del Mjolnir.

No obstante, existe una fina línea entre aligerar el peso dramático del miembro de Los Vengadores y terminar ridiculizando el heroísmo del mismo. Pues cuando todo es una broma, nada lo es. Hándicap que tuvo la mediocre Thor: Love and Thunder (2022) con un guion ridículo en el que Waititi no supo alcanzar el punto de equilibrio que sí obtuvo con Ragnarok. Cuatro años después del estreno, la estrella se ha permitido el lujo de poder criticar la decisión de otorgarle a la franquicia una atmósfera excesivamente autoparodiable.

Chris Hemsworth critica ‘Thor: Love and Thunder’

En su reciente charla en el podcast SmartLess (Apple Podcasts), Chris Hemsworth dijo lo siguiente de Thor: Love and Thunder:

«Era como un sketch de Monty Python, y probablemente nos burlamos demasiado, y luego hubo algunas reacciones negativas. Fue como ‘¿Por qué es tan tonto y por qué es así?’».

A pesar de las malas críticas, Thor: Love and Thunder logró recaudar 760 millones de dólares en todo el mundo. Eso sí, marcó el inicio de una depauperación de la marca. Siguiéndole el estreno de las infames Black Panther: Wakanda Forever y Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

Un Thor «más serio»

Esta vena cómica continuará, pero mucho más contenida. El marido de Elsa Pataky ha dejado claro que tras reunirse con Kevin Feige, el futuro de Thor pasa ahora por «giros dramáticos» que espera el público.

Chris Hemsworth ha asegurado que volverá a interpretar a Thor un par de veces más después de Vengadores: Doomsday, la cual está preparada para llegar a los cines de todo el mundo el 18 de diciembre de 2026.