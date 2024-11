‘Celeste’: correcto thriller tributario bajo la sombra del caso Shakira con Hacienda

Crítica de Celeste, nueva miniserie de Movistar+ que podría recordar a los problemas de Shakira con Hacienda. Eso sí, aquí, el punto de vista es original: se trata de un thriller que sigue a una inspectora de la Agencia Tributaria encargada en demostrar que una estrella latina de la música ha vivido más de 184 días en España, por lo que tendría que pagar aquí sus impuestos. Carmen Machi se convierte en esta heroína a su pesar que se enfrenta a viejos traumas y poderosos enemigos dentro de una profesión despreciada por todos. Son seis capítulos que van de menos a más, que arrancan con una perezosa presentación de personajes para luego introducirnos en un mundo complejo y tenso. Con una buena dosis de humor negro (e incómodo, a veces), Celeste está creada por Diego San José (Vota Juan). Lo mejor: Machi y su personaje, todo un desafío a la empatía del espectador. Lo peor: la acción tarda en llegar.

Trama y datos de producción

Celeste, serie original Movistar Plus+, se estrena completa en la plataforma el jueves 14 de noviembre. La serie, creada por Diego San José y dirigida por Elena Trapé, consta de seis episodios y está protagonizada por Carmen Machi, Manolo Solo, Andrea Bayardo, Antonio Durán Morris, Aixa Villagrán, Clara Sans, Jesús Noguero y Marc Soler. Celeste es un original Movistar Plus+ en coproducción con 100 Balas.

Celeste es la gran estrella de la música latina. Sus canciones son un fenómeno mundial. Sus conciertos llenan estadios. Tiene su propio perfume, su propia marca de lencería y una melena kilométrica que promociona su propio champú. Pero esta serie no trata sobre ella. La verdadera protagonista de ‘Celeste’ es Sara Santano, una inspectora de hacienda que ha dedicado toda su vida a la recaudación de impuestos. Eso es lo único que ha hecho desde que se sacó las oposiciones siendo una veinteañera hasta hoy que, después de más de treinta años entregados a la Agencia Tributaria, ha llegado el momento de prejubilarse. O eso creía ella. Porque el último día recibe el encargo más importante de su carrera: demostrar que Celeste, la gran estrella latina, reside en España y tiene que pagar aquí sus impuestos. Una misión de la que dependen veinte millones de euros para las arcas españolas. Para ello, Sara tendrá que aparcar su vida para recorrer la de Celeste y demostrar que pasó aquí 184 días. La mitad del año más uno.

La sombra de Shakira

Celeste se presentó en el pasado Festival de San Sebastián en la sección Velódromo. En plena calle se extendió un enorme cartel de la serie que contenía una frase promocional bastante llamativa: «Algunas no facturan», clara referencia a la famosa canción que Shakira le dedicó a su ex, Gerard Piqué, y en la que decía textualmente: «Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». Pero lo más curioso es que el equipo creativo y artístico de la nueva serie de Movistar + no paren de repetir en las entrevistas que su historia nada tiene que ver con la de la artista colombiana (que fue acusada por evasión de impuestos por un valor de 14,5 millones de euros, entre 2011 y 2014. Al final se declaró culpable y pagó una multa de 7 millones para no entrar en prisión).

El punto de vista es lo que cuenta

La originalidad de todas las historias están en el punto de vista, en el lugar en el que se decide narrar lo que sea. En este caso, el punto de partida de Celeste es maravilloso. Más allá del morbo que puede despertar el caso Shakira, el poner en foco en la inspectora de hacienda, en una mujer solitaria y amargada que investiga el caso, es un acierto mayúsculo.

Aquí, la Celeste del título es casi como un fantasma, algo así como la Rebeca de Hitchcock, un ser que sobrevuela sobre nuestra realidad, un espejismo que refleja todo lo no somos. Y es aquí lo interesante de la serie: que la protagonista real, la Sara de Carmen Machi, no sea una heroína al uso, de hecho es alguien cae hasta mal. Ella ve en la estrella latina la mujer que nunca fue, lo que la lleva a actuar desde la rabia e incluso desde el rencor. Pero es también esa amargura lo que al final nos lleva a entender al personaje y a sentir cierta piedad por ella.

Y aunque se trate de una trama de suspense, es inevitable que en Celeste se mezcle el humor más incómodo y naturalista. La trama lo pedía. Así, la extraña relación de Sara con un paparazzo (interpretado magistralmente por Manolo Solo) se convierte en el corazón de la serie.

Lo peor de Celeste es un primer capítulo que no arranca y una puesta en escena que pretende ser naturalista pero que no termina de serlo. No es la mejor española del año pero tampoco necesita serlo. Es una apuesta arriesgada y eso siempre será bienvenido.