5 series de HBO, Movistar, Amazon y Netflix para no aburrirte este fin de semana

El mes de octubre está terminando y os vamos a recomendar algunos estrenos de series de HBO, Movistar, Amazon y Netflix para no os aburráis este fin de semana. En otoño e invierno las plataformas de streaming aumentan su número de estrenos, ya que saben que sus usuarios se quedan más en casa y les gusta disfrutar de tardes tranquilas de series, manta y sofá. Como se acerca Halloween algunas de estas series son de terror como La última noche en Tremor que está basada en una novela del escritor Mikel Santiago que se puede ver en Netflix y Lo que hacemos en las sombras, de la que se acaba de estrenar la temporada 6 y última y se puede disfrutar en Max. Estas dos series mantienen esa atmósfera de terror se busca para estos días, aunque la segunda en clave de comedia, y pueden ser una buena opción para no aburrirte cualquier fin de semana.

También podéis ver este fin de semana en Prime Video la serie de acción japonesa Like a Dragon: Yakuza que está inspirada en un conocido videojuego. Además, en Netflix se ha estrenado la serie Territorial que se sumerge en el día a día de una hacienda ganadera y la comedia romántica Amor sin wifi en Movistar Plus+ que os va a sorprender seguro. Estas tres series también pueden ser una buena opción para el que está buscando nuevas ficciones para no aburrirte este fin de semana, pero en las plataformas de streaming podéis encontrar otras muchas perfectas para estos días.

La última noche en Tremor

El jueves 25 de octubre se estrenó a nivel mundial esta nueva serie ha sido creada por Oriol Paulo y Jordi Vallejo para Netflix y está basada en la novela La última noche en Tremore Beach del escritor Mikel Santiago. Cuenta la historia de un músico y compositor en crisis se recluye en un pueblo para terminar su última obra. Sus únicos vecinos son un matrimonio que vive en la siguiente casa de la playa. Tras un grave accidente durante una tormenta, el protagonista sufre espeluznantes visiones sobre ello. Una serie protagonizada por los actores Javier Rey y Ana Polvorosa y es uno de los platos fuertes para este otoño de la plataforma de streaming Netflix. Una de las series perfectas para no aburrirte este fin de semana.

Lo que hacemos en las sombras Temporada 6

En la plataforma de streaming Prime Video se puede ver la última temporada de esta serie que está basada en la película de 2014 del mismo nombre, que se estrenó en 2019 en FX.​ Una serie de comedia que está ambientada en Nueva York y sigue a tres vampiros que han sido compañeros de piso durante cientos y cientos de años. Una divertida ficción en la que estos tres personajes cuentan sus experiencias en ese periodo en un formato de falso documental. En la última entrega veremos con Nadja (Natasia Demetriou) gestiona mal su club nocturno porque se siente atraída por la idea de ser su propia jefa en lugar de serlo realmente, y en lugar de sincerarse y pedir ayuda, literalmente lo quema todo…

Territorial

En Netflix se acaba de estrenar esta serie es la que se cuenta como en la gran hacienda ganadera Lawson no tienen heredero, lo que abre la puerta a facciones rivales en Australia para luchar por el control. Según la sinopsis oficial: “La disputa por las tierras pone en peligro la dinastía en decadencia”. Esta serie está protagonizada por los actores Anna Torv, Michael Dorman y Robert Taylor. Otra de las series Netflix perfectas no aburrirte este fin de semana.

Like a Dragon: Yakuza

Esta nueva serie que se puede ver desde el 24 de octubre en Prime Video está inspirada en los videojuegos homónimos de SEGA. Like a Dragon: Yakuza cuenta las vidas de gángsters feroces, pero apasionados y de la gente que vive en el enorme distrito de entretenimiento, Kamurochō, un distrito ficticio modelado a partir del violento Kabukichō del distrito de Shinjuku, que actúa como telón de fondo. Una serie que pretende mostrar el Japón moderno y las dramáticas historias de sus personajes, como el legendario Kazuma Kiryu.

Amor sin wifi

Por último, os hablamos de esta serie noruega que se puede ver desde el 22 de octubre en Movistar Plus+ y que cuenta la historia de Ida (Gina Bernhoft Gørvell) que tiene 25 años y vive en Oslo. Una joven que se pasa la mayor parte de su vida online y tene un novio, Marvin (Jacques Colimon), al que nunca ha visto en persona. A pesar de los miles de kilómetros que les separan, han cumplido su tercer aniversario juntos. Gracias a un juego online y a la interacción de sus avatares en un espacio virtual, Ida y Marvin se despiertan uno al lado del otro, se besan y se tocan. Pero el mundo de Ida se desmorona cuando Marvin le confiesa que ha besado a alguien en la vida real y la relación entre ellos se rompe. Esta serie ha ganado como Mejor Serie (Luna de Valencia) 2024 en Cinema Jove de Valencia y Mejor Serie Internacional 2024 en Sériesmánia.