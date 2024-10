Está en HBO, sólo tiene 1 temporada y es terrorífica: la serie de miedo que no te va a dejar dormir

Las ficciones de terror están de moda y si hay una que no te puedes perder si te encanta este género es El visitante (The Outsider). Una miniserie basada en la novela homónima del escritor Stephen King, el rey del terror, que se estrenó en la plataforma de streaming HBO en enero de 2020. La serie El visitante cuenta la historia del policía local Ralph Anderson después de que se haya encontrado el cuerpo mutilado de un niño de 11 años en un bosque de Georgia. El policía Ralph Anderson está intentando también superar la pérdida de su propio hijo y decide contar para este complicado caso con la ayuda de una investigadora privada, Holly Gibney que trabaja con métodos poco ortodoxos. Esta curiosa mujer le ayudará a encontrar pruebas sobre el principal sospechoso, pero también a explicar esas circunstancias sobrenaturales que están obstaculizando el caso. El visitante es una terrible serie de terror y misterio que se ha convertido en una de las más vistas de HBO.

La serie El visitante tuvo un gran éxito de audiencia cuando se estrenó en 2020 y todos sus seguidores pensaban que se iba a renovar para una segunda temporada como estaba previsto. Pero al final esto no ocurrió y unos meses después de su estreno, HBO confirmó que no habría temporada 2. El jefe de contenidos de la compañía, Casey Bloys, explicó que la razón era simplemente que no se había encontrado una historia que mereciera la pena contar. La serie de El visitante cubría en su mayoría las principales tramas del libro y no tenía sentido una segunda temporada.

El visitante ha sido dirigida por Richard Price (The Wire, The Night Of), que también ejerce como productor ejecutivo. Los actores Ben Mendelsohn (Bloodline) y Jason Bateman (Ozark) producen la serie y también protagonizada la serie junto con la actriz Cynthia Erivo. Además, ha contado para la adaptación de la novela homónima del escritor Stephen King con Richard Price. Una brillante serie 10 episodios que te mantiene pegado al sillón desde el primero y que se puede ver en la plataforma de streaming Max.

¿Qué pasa en la serie El Visitante de Max?

En la localidad de Georgia Cherokee City aparece el cadáver mutilado de Frank Peterson, un niño de 11 años. Un hallazgo terrible porque el cuerpo tiene marcas de mordeduras humanas. El policía local Ralph Anderson encuentra pruebas contundentes que apuntan al entrenador Terry Maitland, un hombre conocido por todos los del pueblo. Además, cuenta con el testimonio de varias personas que le reconocen en la zona cercana a los hechos y las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El policía Ralph Anderson está pasando el duelo por su hijo fallecido que también fue entrenado por Terry y decide arrestarlo públicamente durante un partido. Desde el primer momento Terry se declara inocente y cuenta con la defensa del abogado de la familia. Todo se complica porque un investigador privado que contrata el abogado que Terry descubre y puede probar que el entrenador estaba en una conferencia fuera de la localidad en el momento del asesinato…

El reparto de esta serie

El protagonista de esta serie es el actor Ben Mendelsohn que interpreta el papel del policía Ralph Anderson. Al actor le hemos visto en ficciones como

Bloodline o Secret Invasion. El conocido actor Jason Bateman interpreta el papel del entrenador Therry Maitland y es conocido sobre todo por su papel en la serie de televisión Ozark por el que ha recibido varios galardones.

La actriz Cynthia Erivo da vida a la investigadora privada Holly Gibney y es conocida por haber interpretado en 2019 a la abolicionista Harriet Tubman en Harriet, por lo que recibió dos nominaciones en la 92ª entrega de los Premios Óscar, en las categorías de Mejor actriz y Mejor canción original por Stand Up

También en el reparto están los actores Bill Camp como Howie Gold, Jeremy Bobb como Alec Pelley, Julianne Nicholson como Marcy Maitland, Mare Winningham como Jeannie Anderson, Paddy Considine como Claude Bolton, Yul Vázquez como Yunis Sablo, Jason Bateman como Terry Maitland y Marc Menchaca como Jack Hoskins, entre otros.

El visitante es de las mejores series de terror que se pueden ver en HBO y en otras plataformas de streaming en este momento. Además de esta serie se pueden ver otras de terror de calidad como Misa de medianoche (Netflix), Lo que hacemos cuando estamos en las sombras (Disney+), Ratched (Netflix) o La maldición de Bly Manor (Netflix), entre otras muchas.

Por ahora, si todavía no la habéis visto os recomendamos que veáis El visitante que destaca por su inteligente trama, la agobiante atmósfera que logra crear y la magnífica interpretación de sus protagonistas. ¿Quién ha matado a ese inocente niño de solo 11 años? ¿Existe una fuerza misteriosa que se esconde en el bosque?