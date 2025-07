Cambio histórico en Mediaset: ‘First Dates’ pasa a emitirse en Telecinco

Mediaset ha enviado hoy viernes 11 de julio un comunicado de prensa para anunciar un cambio histórico en su parrilla: a partir del próximo lunes 14 de julio, First Dates pasará a emitirse en Telecinco. Tras 9 años en antena, el programa de Cuatro presentado por Carlos Sobera, pasará a la cadena principal del grupo para reforzar así el access prime time, una franja con la que Telecinco ha tenido problemas de audiencia durante las últimas semanas.. En un principio se emitirá una semana especial que llevará por título First Dates Summer Resort en el que el famoso dating show recreará la atmósfera de un exclusivo resort veraniego. Tras estas entregas, el programa seguirá sus emisiones en Telecinco durante el verano. En realidad, la idea es bastante lógica puesto que First Dates siempre ha sido todo un referente televisivo con una fiel legión de fans.

Con la llegada de First Dates a Telecinco, Cuatro comenzará a emitir a partir de este lunes en access prime time una selección de los mejores destinos recorridos por los reporteros de Viajeros Cuatro.

Durante la temporada de televisiva (de septiembre a junio) Telecinco acertó emitiendo en el access prime time resúmenes de sus realities, tanto de Gran Hermano, Supervivientes o La isla de las tentaciones. Para la época estival, la cadena principal de Mediaset empezó a emitir una selección de los mejores momentos de La isla de las tentaciones, aunque este refrito ha sido un fracaso de audiencia.

Tiene lógica, pues que Telecinco apueste por First Dates para la franja del access prime time. Es un programa de sobra testado que suele tener buenos datos y que cuenta con una gran legión de seguidores fieles.

Telecinco le roba a sí la gran joya de la corona a Cuatro pero, de momento , según comunica y confirma Mediaset España a OKDIARIO, este cambio de cadena de First Dates será sólo durante lo que queda de verano. Recordemos que a partir de septiembre se esperan los estrenos de Supervivientes All Star o Gran Hermano entre otros realities, por lo que el acces prime time estará cubierto.