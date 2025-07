No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. De hecho, cada vez son más los solteros que ponen rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 8 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que conocieron a Josefina, una limpiadora de 46 años que llegó desde Córdoba. Entre otras cuestiones, reconoció tener una personalidad muy fuerte y que no se dejaba llevar por nadie. En el amor no sólo no había tenido suerte, sino que jamás había tenido una relación formal: «Yo no ligo, porque soy muy cortada y ellos hacen como que no me ven», reconoció. Aun así, estaba decidida a cambiar esa suerte en el terreno amoroso.

Su objetivo era encontrar a un hombre que fuese «guapo por dentro». Su cita para esa noche era Óscar, un empresario de 52 años que llegaba desde Málaga. Fue entonces cuando reconoció que se sentía una persona verdaderamente afortunada: «Nunca me ha faltado de nada, siempre he tenido lo que he querido», aseguró. La primera impresión del andaluz fue bastante positiva: «Parece una chica mona, era lo que esperaba», comentó ante las cámaras del equipo de First Dates. Ella, en cambio, tuvo una sensación completamente diferente: «No era lo que me esperaba». Tras intercambiar unas primeras palabras, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Nada hacía presagiar que estaban a punto de vivir una de las citas más incómodas de la historia del programa. Todo comenzó cuando los nervios empezaron a hacer acto de presencia en la cena. «Te veo cortada», aseguró Óscar.

Y fue más allá, entre risas: «Tú hablas poco y yo también… Estamos apañados». Lo cierto es que esa timidez que estaba mostrando la cordobesa era una señal clara de que no le había gustado en absoluto el malagueño: «No es mi prototipo de hombre. Y ya con eso, lo demás… ¿Qué más da?».

A pesar de todo, el soltero hizo todo lo que estaba en su mano para intentar disfrutar de la velada. ¿De qué forma? Haciendo una serie de preguntas personales a su cita. «Tengo tres hijos, ya son mayores y tienen vida», explicó el malagueño. Ella, por su parte, se veía incapaz de abrirse con él: «Si me hubiera gustado, me daría igual si tuviera hijos o no».

En un momento dado, Óscar quiso saber cuál fue la primera impresión que tuvo Josefina al verle. Ella se negó en rotundo a ser completamente sincera, ya que optó por responder con comentarios un tanto ambiguos: «Me gustan los hombres más altos, atractivos y más sinvergüenzas. Pobrecillo, me da cosa porque yo a él sí le he gustado», aseguró la cordobesa en los totales.

La actitud de la soltera estaba empezando a colmar la paciencia de Óscar: «A mí me gusta escuchar, y lo que me he encontrado es todo lo contrario. He tenido que poner yo la voz». Todo empeoró cuando ella hizo una firme petición a su cita: «No me gusta que me estén mirando todo el rato». Es más, la soltera reconoció que se estaba sintiendo «muy incómoda».

Unas palabras que, como era de esperar, hicieron estallar al malagueño: «No me ha gustado, evidentemente. No te he hecho nada para que me tengas manía», espetó. Como era de esperar, en la decisión final de First Dates, ninguno de los dos accedió a tener una segunda cita fuera de las cámaras del restaurante.