No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado lunes 7 de julio, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates. De esta manera tan concreta, pudimos conocer a Carmen, una creadora de contenido de 36 años que llegaba desde Málaga. No tardó en dejar completamente sin palabras a Carlos Sobera con su presentación: «Vengo a enseñarte la pelambrera. Me pongo pelo en el chumino», reconoció. «¿Qué dices? ¿Te pones qué?», preguntó el presentador del dating show. «Me gusta mucho el cachondeo. Me hice viral en TikTok por ponerme pelos falsos en el chumino. Los pelos son largos, me compro pelucas y me lo pongo», explicó.

Su objetivo era conocer a un hombre que fuese moreno, tuviese pelo en la cabeza y que fuese «buena gente y con chispa». Su cita para esa noche era Fran, un empresario de 34 años que llegaba desde Cádiz. Entre otras cuestiones, se definió como un hombre profundamente divertido, pero también serio. Tras haber vivido una relación sentimental de 14 años, llegaba con ganas de enamorarse: «Busco una mujer con buen corazón y con chispa». La primera impresión fue bastante positiva. «Es una chavala atractiva», comentó el gaditano ante las cámaras del equipo de First Dates, mientras que ella fue más allá: «Le veo un buenazo, pero nunca se sabe. Me han pegado la puñalada tantas veces por detrás que nunca se sabe». Tras intercambiar unas palabras, los dos pusieron rumbo a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada, donde no tardaron en ponerse al día de sus vidas personales para conocerse un poco más.

Fue entonces cuando Carmen reconoció que había tenido «cuatro o cinco parejas», mientras que él aseguró que «sólo una, de 14 años». El gaditano fue más allá: «No soy de relaciones cortas, a mí me gusta conocer a la persona». Ella reconoció que, a pesar de los esfuerzos, había tenido muy mala suerte en el amor.

La complicidad entre ambos aumentaba de forma considerable. Eso sí, hubo un claro punto de inflexión en la velada cuando Carmen reconoció que trabajaba en redes sociales: «Tengo cerca de un millón de seguidores». Una confesión que no gustó mucho al soltero: «Pienso que igual viene a dar show y a darse a conocer y a ver si voy a estar haciendo de conejillo de Indias».

Lejos de que todo quede ahí, no tardaron en descubrir que eran bastante explosivos en el sexo. «Me gusta lo que estoy viendo», aseguró la malagueña. En la recta final, pasaron al reservado donde Carmen sorprendió como nunca a su cita: «Tengo una cosa…», comenzó diciendo, mientras sacaba de sus partes íntimas una peluca.

Algo que descolocó por completo al gaditano. «El chaval se ha quedado muerto, traspuesto. No se ha desmayado de milagro», comentó la soltera, mientras él se sinceró ante las cámaras del programa: «Está como una cabra como yo». En la decisión final, los dos se mostraron de acuerdo a la hora de tener una segunda cita con el otro.