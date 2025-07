No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado jueves 3 de julio pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, en la que los espectadores conocieron a Susana y a Marcos, dos hermanos de 29 y 25 años, que llegaban desde Alicante. El objetivo de ambos no era otro que encontrar el amor en el programa, al igual que lo hizo su padre. La joven no dudó en hacer saber al equipo cómo tenía que ser su hombre perfecto: «Un Ferrero, crujiente por fuera y tierno por dentro», describió.

Laura Boado quiso acompañar a la soltera hasta la mesa, mientras su hermano se quedó en la barra para recibir al que podría convertirse en su cuñado. «Mi hermano sabe lo que me gusta», aseguró Susana. Su cita para esa noche era Juan, un entrenador personal de 28 años que llegaba desde Málaga. Como no podía ser de otra manera, se quedó descolocado al ver a Marcos en la barra del restaurante: «O se ha equivocado alguien o este chico me ha visto, le he gustado y se ha querido colar». Marcos, por su parte, sentenció a la cita de su hermana: «Es como muy paradito». Tras este incómodo momento, la presentadora de First Dates aclaró las dudas del soltero y procedió a presentarle a Susana. La primera impresión de ella fue positiva: «Es un hombre poderoso y alto. Me gusta». La velada comenzó hablando de sus profesiones.

«Que Susi trabaje en la noche no me gusta por los ambientes en los que se mueve», explicó el malagueño ante las cámaras del programa. Todo ello mientras Susana no tardó en darse cuenta de que Juan no era, ni de lejos, el hombre que estaba buscando: «No es mi estilo. Yo creo que ha sido la mirada o la cara».

Pero, además, tampoco encontraba cuestiones en común con él ni que encajasen con su forma de ser: «No es gracioso, es un punto en el que me falla. Me ha faltado atracción sexual, no me ha llegado». En plena cita, Susana se fue al baño para hablar con su padre y con su hermano, para hacerles saber que el malagueño no era lo que esperaba.

A pesar de que en el reservado hubo un pequeño acercamiento entre ambos, parece que no fue suficiente. En la decisión final de First Dates, Susana dejó clara su decisión: «Yo no tendría una segunda cita porque nos ha faltado un poco de atracción sexual». Y añadió: «Eres maravilloso, pero ha fallado la química». Parece que, a pesar de los esfuerzos del equipo, ¡no consiguieron su objetivo!