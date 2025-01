Calendario de estrenos de series para este 2025: todas las fechas

Enero

El 2025 comienza con fuerza y las plataformas de streaming ya están anunciando un gran número de estrenos de series. Solo en este mes de enero se van a estrenar 64 series entre las que destacan en Netflix la tercera temporada de Machos alfa que se podrá ver el 10 de enero, Érase una vez el Oeste a partir del día 9, Bandidos el día 3 y La chica de nieve: El juego del alma el día 31.

También se podrán ver este mes de enero las series Operación Sabre en Filmin el día 7, la segunda entrega de Muertos SL en Movistar Plus+ a partir del 16 y Custodia compartida el 24, High Potential el 23 y Pesadillas de R.L. Stine a partir del 10 en Disney+. También en enero se podrá ver la temporada 2 de Separación en Apple TV+ a partir del día 17 y Dexter: Pecado original desde el día 30 en SkyShowtime. Además, se podrá ver la serie Las brujas de Mayfair de Anne Rice en AMC+ a partir del 16 de enero.

Operación Sabre: una serie basada en hechos reales

Otras de las series que se estrenará el 7 de enero de 2025 se estrenará en la plataforma de streaming Filmin esta serie serbia basada en hechos reales que está ambientada en 2003 y cuenta como Danica, una joven periodista decide investigar el asesinato del primer ministro serbio. Una serie creada y dirigida por Vladimir Tagic y Goran Stankovic y particupó en el festival CanneSeries, donde fue reconocida con un Premio Especial a la Interpretación para todo el elenco de la serie.

Tras el asesinato del primer ministro Zoran Dindic, el país se sume en el caos y se declara el estado de emergencia. La Operación Sabre pretendía esclarecer los hechos lo que había ocurrido, pero muchos grupos políticos y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional denunciaron el brutal abuso contra los derechos humanos producidos durante una operación en la que fueron detenidas más de 11.600 personas.

La investigación de la periodista Danica destapa la corrupción del Estado. El inspector de policía Ljuba, que es el que debe encontrar al asesino de Đinđić, está dispuesto a ayudar a la periodista en su búsqueda de la verdad. Al mismo tiempo, Uroš, un joven delincuente de poca monta, se ve arrastrado en esta espiral de corrupción y crímenes…

Machos alfa Temporada 3

También el próximo 10 de enero se estrena la tercera temporada esta serie de los hermanos Caballero que ha triunfado en la plataforma de streaming Netflix y es uno de los platos fuertes del mes de enero. La segunda temporada superó con creces las visualizaciones de la primera y sus creadores esperan triunfar con esta tercera entrega en enero. Además, la plataforma de N roja ya ha confirmado que habrá una cuarta temporada de la serie Machos alfa.

En esta ocasión sus cuatro protagonistas tendrán que enfrentarse a nuevas situaciones personales que les complicarán la vida. Además, descubrirán nuevos conceptos de los que no habían oído hablar como la machosfera o los incels. Además, de sus cuatro protagonistas cuyos papeles son interpretados por los actores Fernando Gil, Fele Martínez, Gorka Otxoa y Raúl Tejón, esta tercera temporada contará con el conocido actor Félix Gómez al que conocemos por su trabajo en ficciones como Amar en tiempos revueltos, Herederos, Amar es para siempre, Solos en la noche, Mr. Nadie y El silencio de Marcos Tremmer. También se unen al reparto los actores Marta Hazas, Paloma Bloyd, Jon Kortajarena y Macarena Gómez.

Febrero

En cuanto a febrero habrá menos estrenos de series que en enero, pero algunos de ellos como la tercera temporada de The White Lotus que llegará a la plataforma Max el día 17 o la cuarta temporada de Valeria el 14 a Netflix son de los más esperados del año. Otro de los platos fuertes del mes de febrero será el estreno el 20 de febrero de la tercera entrega de The Reacher en Prime Video y en esta misma plataforma llegará el 27 de febrero la serie Su majestad protagonizada por los actores Anna Castillo y Ernesto Alterio. En Netflix, además de la última temporada de Valeria, se podrán ver la serie Día cero el 20 de febrero y en Skyshowtime The Agency el día 10 y Lockerbie: A Search for Truth el día 28.

The White Lotus Temporada 3

El 17 de febrero se estrenará en Max la tercera entrega de esta original serie que se ha convertido en todo un éxito de audiencia y crítica en esta plataforma de streaming. Las dos primeras entregas estaban ambientadas en Hawái y Sicilia y esta nueva temporada se sitúa en un exclusivo resort tailandés.

De nuevo la trama de la serie se centrará en las aventuras de varios huéspedes y empleados a lo largo de una semana de estancia en el exclusivo resort. En el reparto de esta tercera entrega estarán los actores Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Sarah Catherine Hook, entre otros muchos. En esta entrega repetirá en su papel en el reparto la actriz Natasha Rothwell que volverá a interpretar el papel de Belinda, la gerente del spa del hotel hawaiano.