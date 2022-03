Blonde, la película biográfica sobre Marilyn Monroe que protagoniza Ana de Armas, acaba de recibir una calificación para mayores de 18 años. Mucho se ha especulado sobre el contenido de la historia que ha filmado Andrew Dominik. Lo cierto es que el proyecto se remonta casi una década atrás y Netflix lleva con ella en la nevera durante muchos meses. De hecho debería haberse estrenado en el 2021, promocionando la carrera de los Oscar 2022 para la actriz cubana. Los rumores hablaban de escenas de sexo explícito y hasta de un cunnilingus sangriento, características de un montaje final que habría escandalizado a los productores de la empresa dirigida por Ted Sarandos. Debido a ese motivo se retrasó su estreno, pero esta nueva calificación promete un biopic atípico dentro del género.

Todavía no existe una sinopsis oficial de la trama de la película, no obstante podemos comprender algunos de los caminos que habrá seguido Dominik, si atendemos a que se trata de una adaptación de la novela homónima de Joyce Carol Oates, publicada en el año 2000. La escritora ensalzó la interpretación que había realizado de Armas. Antes del rodaje, Oates dijo lo siguiente de la historia:

“Es una película sobre la condición humana. Cuenta la historia de cómo un trauma infantil da forma a un adulto dividido entre un yo público y un yo privado (…) creo que el proyecto tiene muchas posibilidades realmente emocionantes, en términos de lo que se puede hacer, cinematográficamente”.

Tiene pinta de que del mismo modo que la Spencer de Pablo Larraín huye del estilo biográfico al uso, Blonde se moverá en los mismos márgenes. Al ser un lanzamiento híbrido que presumiblemente saldrá en cines y dentro de la plataforma, queda saber cuánto importará la calificación de quién quiere ver la película. Sobre todo, teniendo en cuenta que el target de esta historia, seguramente esté muy por encima de la edad con la que la ha clasificado la Motion Pictures Association. En Estados Unidos, con esta calificación los menores de 17 no pueden acceder a la sala, ni siquiera acompañados por un adulto.

Blonde todavía no tiene una fecha de estreno fijada, no obstante el servicio de streaming no tardará demasiado en dar luz verde a una trama que al final, va a llegar sin ningún tipo de censura.