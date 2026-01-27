‘Una batalla tras otra’ supera a ‘Los pecadores’ en los BAFTA 2026: lista completa de los nominados
Los premios del cine británico anuncian sus nominaciones
La temporada de premios va viento en popa y si hace algunos días tuvimos la lista de películas nominadas a los Oscar, ahora el turno le ha llegado a los BAFTA 2026. Porque si el acceso a las estatuillas doradas ha estado marcada por la ristra histórica de candidaturas de Los pecadores, en este caso Una batalla tras otra ha vuelto a liderar la competencia con 15 opciones a premio. Seguida muy de cera eso sí, por el trabajo de Ryan Coogler, con 14 nominaciones y Hamnet y Marty Supreme con 11 consideraciones cada una. En el lado hispano, Sirat sigue su brillante camino por los festivales con una nominación en la categoría de mejor película de habla no inglesa. ¿Conseguirá el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio volver a imponerse en otra gran gala? Tendremos que esperar al próximo 22 de febrero, cuando la ceremonia de los BAFTA 2026 tenga lugar. A continuación, repasamos la lista completa de nominadas:
BAFTA 2026: lista completa de nominadas
Mejor película
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- Hamnet
- Valor sentimental
- Marty Supreme
Mejor dirección
- Joshua Safdie por Marty Supreme
- Chloé Zhao por Hamnet
- Joachim Trier por Valor sentimental
- Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
- Ryan Coogler por Los pecadores
- Yorgos Lanthimos por Bugonia
Mejor actriz principal
- Renate Reinsve por Valor sentimental
- Kate Hudson por Canción para dos
- Chase Infiniti por Una batalla tras otra
- Emma Stone por Bugonia
- Jessie Buckley por Hamnet
- Rose Byrne por If I Had Legs I’d Kick You
Mejor actor principal
- Michael B. Jordan por Los pecadores
- Ethan Hawke por Blue Moon
- Jesse Plemons por Bugonia
- Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra
- Robert Aramayo por I Swear
- Timothée Chalamet por Marty Supreme
Mejor actriz de reparto
- Carey Mulligan por The Ballad of Wallis Island
- Emily Watson por Hamnet
- Odessa A’zion por Marty Supreme
- Teyana Taylor por Una batalla tras otra
- Wunmi Mosaku por Los pecadores
- Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro por Una batalla tras otra
- Peter Mullan por I Swear
- Sean Penn por Una batalla tras otra
- Stellan Skarsgard por Valor sentimental
- Jacob Elordi por Frankenstein
- Paul Mescal por Hamnet
Mejor guion original
- I Swear
- Los pecadores
- Agente secreto
- Marty Supreme
- Valor sentimental
Mejor guion adaptado
- Una batalla tras otra
- Bugonia
- Hamnet
- Pillion
- The Ballad Of Wallis Island
Mejor película de habla no inglesa
- Sirat
- Agente secreto
- Un simple accidente
- Valor sentimental
- La voz de Hind
Mejor película de animación
- Elio
- Zootrópolis 2
- Little Amélie
Mejor película infantil
- Arco
- Boong
- Lilo & Stitch
- Zootrópolis 2
Mejor película británica
- 28 años después
- Die My Love
- H Is for Hawk
- Hamnet
- I Swear
- Bridget Jones: Loca por él
- MR. Burton
- Pillion
- Steve
- The Ballad Of Wallis Island
Mejor banda sonora
- Hamnet
- Los pecadores
- Bugonia
- Frankenstein
- Una batalla tras otra
Mejor reparto
- I Swear
- Una batalla tras otra
- Valor sentimental
- Marty Supreme
- Los pecadores
Mejor fotografía
- Frankenstein
- Los pecadores
- Sueños de trenes
- Una batalla tras otra
- Marty Supreme
Mejor montaje
- Los pecadores
- F1: La película
- Marty Supreme
- Una batalla tras otra
- Una casa llena de dinamita
Mejor diseño de producción
- Los pecadores
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
Mejor maquillaje y peluquería
- Los pecadores
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Wicked: Parte 2
Mejor diseño de vestuario
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Los pecadores
- Wicked: Parte 2
Mejor sonido
- F1: La película
- Una batalla tras otra
- Frankenstein
- Los pecadores
- Warfare: Tiempo de guerra
Mejores efectos especiales
- Cómo entrenar a tu dragón
- F1: La película
- Frankenstein
- Avatar: Fuego y ceniza
- Laberinto en llamas
Mejor debut británico (guion, dirección o producción)
- Cal McMau, Hunter Andrews y Eoin Doran por Wasteman
- Harry Lighton por Pillion
- Akinola Davies Jr. y Wale Davies por La sombra de mi padre
- Jack King, Hollie Bryan y Lucy Meer por The Ceremony
- Myrid Carter por I Want in Her
Mejor documental
- 2.000 metros hasta Andriivka
- Cover-Up: Un periodista en las trincheras
- La vecina perfecta
- Mr. Nobody contra Putin
- Apocalipsis en los trópicos
Mejor cortometraje británico
- Magid/Zafar
- This Is Endometriosis
- Welcome Home Freckles
- Nostalgie
- Terence
Mejor cortometraje de animación británico
- Cardboard
- Solstice
- Two Black Boys in Paradise