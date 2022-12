La semana pasada, obtuvimos el primer tráiler de Super Mario Bros: la película. Con él, los fans del personaje de Nintendo pudieron echar un primer vistazo a su historia, además de ofrecer unas pequeñas pinceladas de Luigi, el divertido hermano del protagonista. Pero sin duda, la auténtica revelación del nuevo material promocional fue ver a la princesa Peach, la monarca a la que Anya Taylor-Joy da vida con su voz. ¿Pero cómo se prepara un actor para interpretar al personaje de un videojuego? Pues resulta que en el caso de la actriz de La bruja, el proceso ha pasado por convertirse en una auténtica gamer.

En una reciente entrevista con Modern Luxury San Diego, Taylor-Joy explicó que para preparar el papel, se había convertido en una experta jugadora de videojuegos: “Así que ahora soy una gamer y es muy divertido. Idealmente, me gusta jugar en salas recreativas porque, de nuevo, es como el cine; Me encanta la ceremonia. Iré con un montón de amigos. Y sólo pasaremos horas en las recreativas”. Aunque la actriz de ascendencia argentina esté entusiasmada con el papel, otros en cambio no han pasado por alto la falta de esa diversidad interpretativa tan propia del Hollywood actual. La veda se abrió con Chris Pratt y su doblaje de Mario y recientemente, fue John Leguizamo el que abiertamente apuntó su desinterés por la cinta, debido a la falta de pluralidad en el casting. El actor interpretó a Luigi en el desastroso live action de los años 90.

El casting de voces de Super Mario Bros: la película cuenta con el protagonismo de Taylor-Joy, Pratt y Day, pero también con la participación de Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen y Fred Armisen. Si bien al principio, el personaje de la princesa Peach estaba destinada simplemente ser rescatada por el fontanero italiano, con el tiempo y la aparición de más videojuegos, su rol comenzó a ganar protagonismo en entregas de la franquicia como Mario Kart o Super Smash Brawl.

Después ayudar a adaptar la franquicia nipona al cine, Anya Taylor-Joy viajará al universo de Mad Max, donde interpretará a la versión joven del personaje al que interpretó Charlize Theron en Fury road. La historia llevará por nombre Furiosa y llegará a los cines en 2024. Super Mario Bros: la película en cambio, sí que podrá verse en 2023, concretamente el 7 de abril en las salas de todo el mundo.