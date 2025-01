Antonio Resines: «Entiendo que en el Parlamento catalán se hable catalán, pero en el español, ¿por qué?»

El actor Antonio Resines ha estallado, por segunda vez en un mes, contra los nacionalismos y la imposición de las lenguas cooficiales en ciertos lugares, en especial en el Congreso de los Diputados: «Entiendo que en el Parlamento catalán se hable catalán, pero en el español, ¿por qué?. En un lugar que representa a todos los españoles hay que hablar el idioma de todos los españoles. ¿Cuál es el idioma oficial de este país? El castellano, ¿verdad? Pues ya está». Para el intérprete, que está haciendo campaña por su nueva película, Mikaela, el hecho de que Pedro Sánchez tenga que utilizar una orejera para escuchar a alguien que habla catalán o euskera es “en definitiva, es una concesión a Junts”. Unas semanas antes, el protagonista de series tan emblemáticas como Los Serrano o A las once en casa, también cargó contra el actual gobierno socialista y sus aliados nacionalistas: «Los nacionalismos van en contra de todo en lo que yo creo. Me molesta profundamente cuando se habla de que es un gobierno progresista».

Antonio Resines ha cargado duramente contra los independentistas catalanes y vascos. El actor, que está de gira promocional de Mikaela, su nueva película de acción, no se calla ante los temas más políticos y ha expresado su desacuerdo con el hecho de que se utilicen las lenguas cooficiales en ciertos lugares que, se supone, nos representan a todos los españoles.

«Entiendo que en el Parlamento catalán se hable catalán, pero en el español, ¿por qué? En un sitio que representa a todos los españoles y el idioma oficial es el de todos los españoles, que es el castellano o el español, como quieras llamarlo, que se hable en ese idioma, que por cierto, conocen todos los españoles, porque si no lo conociesen también tendríamos un problema”, ha manifestado el ganador de un Goya por La buena estrella.

Resines cree firmemente que el hecho de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, utilice una orejera para escuchar a alguien hablar en otro idioma, como puede ser el catalán o el euskera, es una «concesión a Junts y a Esquerra».

«Es absurdo, porque los catalanes también saben hablar español, vosotros, por ejemplo. Es como si me haces una entrevista en catalán, no tienes por qué hacérmela en catalán, entiendo», sentenció Resines en una entrevista concedida al programa Aquí Catalunya, de la Cadena SER.

«¿Por qué se le da más a Cataluña que a otros?»

No es la primera vez que Antonio Resines ataca a los nacionalistas catalanes y vascos. En otra entrevista publicada el pasado 1 de enero, el actor dijo, entre otras cosas: «El gran problema de esto es que el Gobierno de Sánchez hace cosas que, sencillamente, no son de izquierdas. Por encima de todo sigo sin entender los pactos con los nacionalistas. Los nacionalismos van en contra de todo en lo que yo creo. Me molesta profundamente cuando se habla de que es un gobierno progresista. Habrá gente que lo será, pero hay dos partidos que son claramente de derechas de toda la vida: PNV y Junts. De derecha dura en el caso de Junts. Y tampoco me parece bien que se sirva uno de los votos de Herri Batasuna (…) Hasta que pidan perdón públicamente por todo lo que hizo ETA no tienen ningún valor para mí. Y no lo han pedido. Han dicho cosas con subterfugios y boca pequeña, pero no es suficiente y no entiendo qué hace el PSOE hablando con estos señores».

«¿Por qué se le da más a Cataluña que a otros?», se pregunta el actor en una entrevista para El Mundo en la que también aseguró que: «Si es que a los de Junts les caemos mal los españoles y ¿cómo permitís que se metan con los jueces de esa forma, qué tontería es esa de que se hable en catalán y euskera en la Cortes? Es una fachada que me toca los cojones».