Hoy en el programa Levántate OK de Javier Cárdenas, tenemos al actor Antonio Resines que nos explica por qué ha firmado un manifiesto, para que el domingo no voten al PSC de Salvador Illa, en las próximas elecciones Catalanas.

Firmaron el manifiesto, Cayetana Álvarez de Toledo, Rosa Díez, Alejo Vidal-Quadras o Albert Boadella. Los de siempre. Bien, pero después está Nicolás Redondo Terreros del PSOE, José Luis Corcuera del PSOE y Antonio Resines, que es un hombre del cine que ha votado a la izquierda toda la vida y que es de izquierdas, pero no soporta que estén pactando los socialistas de ahora con nacionalistas. Y le hemos llamado, le hemos pedido un mensaje y vamos, ha sido muy valiente porque otro nos hubiera puesto una excusa.

Está rodando en Ferrol, está trabajando, pero dice, lo hacemos. Y éste es el mensaje:

«¿Por qué he puesto mi firma en el manifiesto, ese que pedían no votar a partidos no constitucionalistas? Ha habido un gran escándalo, pero bueno, el PSC, que por cierto es el Partido Socialista de los catalanes, o catalán, o de Cataluña. Pues es que, asombrosamente, leer el manifiesto, por favor, es que se pide que no se pacte con partidos nacionalistas, simplemente eso.

La izquierda, por definición, es internacional, internacionalista, no puede pactar con partidos nacionalistas, porque la izquierda lo que persigue es el bien común, el bien de todos, no el bien de uno de Alicante en contra del bien de uno de Barcelona, no sé si me explico. Y eso es lo que está abandonando el PSOE, el PSOE está en un gobierno en el que hay gente que no le interesa nada al resto de la población española, ese es el voto que he pedido.

Amigos míos que votan a opciones de izquierdas, cosa que yo he hecho toda mi vida, pues se han enfadado mucho conmigo diciendo alguna burrada que otra, que en fin, me la voy a guardar para no delatar a… pero es simplemente eso. Ser de izquierdas no se puede ser de izquierdas y nacionalista dentro de un país, porque a lo que aspira la izquierda siempre ha sido así, es que la gente viva mejor. Todos. Y recuerdo que somos todos libres e iguales ante la ley. Y aquí hay diferencia, lo siento mucho. Los partidos nacionalistas van a lo suyo. Lo demás les importa un carajo. Da igual que se llame Esquerra o que se llame H, lo que sea».