Ana Rosa Quintana quiere sustituir el café por el sexo. “Me lo recomendó el doctor”, dijo la presentadora de TardeAR (Telecinco) el pasado martes 30 de enero en pleno directo y ante el asombro de sus compañeros. Ese día, el doctor César Carballo, habitual colaborador del formato, quiso advertir de los peligros de tomar café en exceso. Pero el experto aconsejó no dejarlo de golpe porque el efecto rebote sería mayor y contraproducente para la salud. ¿Y por qué bebidas se puede sustituir el café? Ana Rosa Quintana lo tenía muy claro: por relaciones sexuales. Ante esta ocurrencia, el público en plató arrancó a aplaudir. Y no es era una idea tan mala puesto que el propio Carballo aseguró que “el sexo siempre es aconsejable ¿No os acordáis de ese anuncio que decía que si tu vida sexual va bien, lo demás no importa? Pues es verdad”.

Los problemas de la cafeína

El lunes 30 de enero, en la tertulia de TardeAR, se habló de los peligros que puede tener para la salud una alta ingesta de cafeína diaria. Para abordar el asunto, acudió al plató de Telecinco, el doctor César Carballo, habitual colaborador del espacio. Los tertulianos dieron su opinión. El primero fue Javier Sardá, quien dijo: “La gente no lo sabe. Si yo me tomo cuatro o cinco cafés y me ven bien. ¡Cuidado de dejarlo de golpe!” Sardá le preguntó al médico del Hospital Universitario Ramón y Cajal cuantas tazas de café se tomaba al día y este aseguró que “tres”. Por su lado, Vicky Martín Berrocal comparó alejarse de la cafeína con aquellos que buscan dejar de fumar de golpe. “Claro, porque el efecto de la cafeína todavía está. Se produce una especie de síndrome de abstinencia. La gente comenta que le duele mucho la cabeza.”

Cristina Cifuentes quiso saber con qué bebida podía sustituirse al café. César Carballo recomendó entonces tomar té. La expresidenta de la Comunidad de Madrid recordó a los espectadores que esta infusión tiene teína, mismo antioxidante que la cafeína. El doctor apuntó entonces que la cantidad que tiene es sensiblemente menor. “Tiene la mitad de cafeína que el café”. Pero Ana Rosa advirtió:“Pero también mancha mucho los dientes”. Carballo, ante el comentario de la presentadora, recomendó entonces diferenciar los distintos tipos de té, señalando como los más saludables el té verde y el té blanco. “El té negro tiene mucha más cafeína que el verde o el blanco, que son, como mucho, 10 miligramos de cafeína”.

ANA ROSA «¿Por qué se puede sustituir el café? Por el sexo» pic.twitter.com/hFPeuGEaGB — TVMASPI (@sebas_maspons) January 30, 2024

«El sexo siempre es bueno»

Fue entonces cuando a Ana Rosa Quintana se le ocurrió el sustituto perfecto para el café: «¿Sabéis con qué se puede sustituir el café? Con el sexo” Ante este comentario, el público arrancó a aplaudir y el doctor sonrió nerviosamente. “Es también relajante, no?” le preguntó la periodista al médico del Hospital Universitario Ramón y Cajal . “A mí me lo ha recomendado el doctor”, continuó Quintana, apoyada por una entusiasta Vicky Martín Berrocal: “Me encanta la idea”.

Ante la pregunta de Beatriz Archidona de si había estudios sobre ese tema, César Carballo aclaró que: “El sexo siempre es aconsejable ¿No os acordáis de ese anuncio que decía que si tu vida sexual va bien, lo demás no importa? Pues es verdad”.