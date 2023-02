‘Alcarràs’ de ser la elegida para los Oscar al ostracismo de los premios Goya 2023

Anoche, Sevilla vivió la cita anual más importante del cine español. Los premios Goya 2023 entregaron “los cabezones” (de un nuevo aspecto amarronado) a los ganadores en una cita que entre otras cosas, llamó la atención por la poca participación de los presentadores Antonio de la Torre y Clara Lago. Sin desmerecer por supuesto, las geniales intervenciones que tuvieron ambos, destacando por ejemplo, ese precioso homenaje de Lago a Penélope Cruz por Belle Époque. Innovadoras porras aparte, al final sucedió lo que la mayoría del público esperaba: As bestas reinó con un absolutismo voraz. No es para menos, ya que el filme de Rodrigo Sorogoyen es una de las propuestas más redondas que ha dado el cine patrio en los últimos años. Sin embargo, esa consagración ha llevado del mismo modo a que Alcarràs, otro de los fenómenos autorales de la temporada se fuese sin un solo busto del pintor. Pero, ¿por qué los mismos académicos que la seleccionaron para representar a España en los Oscar no han tenido ni una consideración para el segundo trabajo de Carla Simón?

Nominada a 11 premios Goya, parecía que al menos, el drama agrícola de los Solé podría haber tenido alguna opción en las categorías de revelación interpretativa o incluso que Simón terminase alzándose con el galardón a mejor directora. Aquello, hubiese sido un precioso cierre circular para la ascendente carrera de la cineasta catalana, quien en los Goya de 2017 se llevó el premio a la mejor dirección novel gracias a Verano 1993.

Los Goya 2023: un nivel espectacular

Se ha comentado ya en más de una ocasión, pero no está mal recordar de vez en cuando para aquellos detractores del cine español que la calidad del séptimo arte en nuestra cultura goza de una férrea salud. Cualquiera de las nominadas a mejor película (Alcarràs, As bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77) hubiesen sido claras favoritas en otras ediciones. Por desgracia para su reconocimiento y por suerte para los espectadores, este año, ninguna industria audiovisual extranjera puede mirar por encima del hombro a la herencia de Carlos Saura, Luis García Berlanga, Luís Buñuel, José Luis Garci y Fernando Trueba, entre otros.

De esta forma, Alcarràs ha sido más reconocida fuera de su trabajada tierra, con su triunfo en el Festival de Cine de Berlín que en los premios Goya 2023, aunque independientemente de la felicidad que puedan otorgar los galardones, lo cierto es que el trabajo de Carla Simón permanece imborrable en la mente de los espectadores, inspirando de seguro a toda una nueva generación de directores, guionistas y actores.