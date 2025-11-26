10 cosas imprescindibles que debes saber de ‘Stranger Things’ antes de ver la temporada 5

Este jueves 27 de noviembre se estrena la primera parte de la quinta temporada de Stranger Things en Netflix, no de los eventos más importantes de la industria televisiva en la actualidad. La serie, una de las más importantes de la plataforma de streaming, se despide para siempre y llevábamos dos años esperando la resolución por lo que es importante saber y refrescar qué pasó en la última temporada para no perderte en los nuevos capítulos. Es por ello que vamos a repasar las diez cosas más importantes para no perderse ante las nuevas aventuras de los ciudadanos de Hawkins.

1. Vecna: el nuevo villano

Lo más fundamental y clave que sucedió en la cuarta temporada es este punto, ya que, por fin, las piezas empezaron a encajar. Aquí se contesta qué es realmente el Mundo del Revés, cómo está relacionado con Once y si hay alguien detrás de todo.

La temporada comienza muy a lo Pesadilla en Elm Street. En Hawkins comienzan a ocurrir asesinatos aterradores. Las víctimas tienen visiones, pesadillas y finalmente mueren de forma brutal. El responsable es Vecna, una entidad del Mundo del Revés capaz de atacar la mente humana.

Con el tiempo se descubre que Vecna es Henry Creel / 001, el primer niño con poderes experimentado por el Dr. Brenner, a quien Once envió accidentalmente al Mundo del Revés años atrás.

2. Once recupera su pasado

Once vive en California sin poderes. Para recuperarlos, el gobierno la lleva al proyecto Nina, donde revive recuerdos reprimidos. Allí descubre que Henry Creel fue el responsable de la masacre en el laboratorio, no ella. Además, fue Eleven quién lo derrotó y lo envió al Mundo del Revés, donde se transformó en Vecna. Mientras tanto, agentes gubernamentales buscan capturarla, convencidos de que ella está relacionada con los sucesos de Hawkins.

3. Hopper en Rusia

Lo que se descubre al principio de la temporada 4 es que Hopper está vivo (se suponía que había muerto en la tercera entrega) y prisionero en una base soviética donde experimentan con demogorgons. Joyce y Murray viajan a Rusia y, tras múltiples complicaciones, logran rescatarlo.

Hopper termina luchando contra criaturas del Mundo del Revés en un intento por debilitar a Vecna desde la distancia.

4. Eddy, la gran revelación que no volverá (o sí)

Si hay un personaje que deslumbró en la cuarta temporada ese es Eddie Munson, interpretado por el actor británico Joseph Quinn (uno de los chicos de moda en Hollywood gracias a su participación en Los cuatro fantásticos o Gladiador 2).

Eddy era un heavy clásico, un personaje excéntrico que se hizo muy popular entre los fans de Stranger Things. En el último capítulo se sacrifica por el grupo y muere de forma épica.

Los hermanos Duffer (creadores de la serie) aclararon que el personaje no volvería en la temporada final pero hay teorías y rumores que circulan por internet que aseguran lo contrario.

5. Max: salvación musical y coma

Otro personaje que tuvo un gran protagonismo en la cuarta temporada de Stranger Things fue Max. La pelirroja del grupo fue una de las elegidas por Vecna para morir pero se salvó gracias a la canción Running Up That Hill de Kate Bush (sólo la música puede hacer que escapes del monstruo) en una de las escenas más icónicas de la serie y de la historia de la televisión.

En la batalla final, Once se mete en la mente de Max para salvarla de Vecna pero no es suficiente. Max termina en coma sin saber si va a salvarse o no.

6. Joyce y Hopper, por fin juntos

Tras cuatro temporadas de tensión sexual no resuelta, por fin Joye Winona Ryder) y Hooper (David Harbour) por fin dan rienda suelta a su pasión. O no tanto. Sucede después del rescate de Hooper en Rusia y a penas tienen tiempo para darse unos besos aunque cuando regresan a Hawkins lo hacen, según su lenguaje no verbal, como pareja. Hopper también se reencuentra por fin con Once, su hija adoptiva, quien siempre se negó a creer que el sheriff había muerto.

7. Vecna sigue vivo

Aunque lo lastiman al final de la temporada 4, Vecna no muere. Tiene un plan a largo plazo: absorber vidas para romper la frontera entre Hawkins y el Mundo del Revés y finalmente moldear la realidad.

8. ¿La clave está en Will?

Will Byers fue con el que empezó la Stranger Things Su desaparición dentro del Mundo al revés provocó que sus amigos lo buscaran y que se aliaran con Once, la misteriosa niña con poderes.

¿Por qué Vecna no mató al niño desde el principio? Aquí parece que está el truco y todo indica que este personaje será la clave de la última temporada. ¿Es realmente Will o una copia creada por Venca para que sea su espía en nuestro mundo?

9. El Mundo del Revés ya está invadiendo Hawkins

Tras la batalla final, Vecna consigue abrir un portal, por lo que se comienza a fusionar Hawkins con el Mundo del Revés.

10. Preguntas por resolver

Estas son algunas de las cuestiones que nos gustaría que se resolvieran en el final de Stranger Things: ¿Por qué el Mundo del Revés está congelado en 1983? ¿Cuál es exactamente la “naturaleza” de Vecna? ¿De dónde vienen sus poderes y la dimensión oscura? ¿Cuál es la conexión psíquica entre Eleven y el Mundo del Revés?