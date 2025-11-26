La despedida de una de las series más emblemáticas de Netflix ya tiene fechas definidas. Los hermanos Duffer han concebido la temporada final de Stranger Things como un evento escalonado, rompiendo la tradición de estrenar la temporada completa de una sola vez, buscando convertir cada bloque de episodios en un acontecimiento televisivo.

Cuándo estrenan la temporada 5 de ‘Stranger Things’

La quinta y última entrega de la popular saga sobrenatural se lanzará en la plataforma de streaming en tres volúmenes diferenciados, a modo de miniserie:

Volumen 1 : el primer bloque de cuatro episodios (del 5×1 al 5×4) llegará a la plataforma este miércoles 27 de noviembre de 2025.

: el primer bloque de (del 5×1 al 5×4) llegará a la plataforma de 2025. Volumen 2 : los siguientes tres capítulos (del 5×5 al 5×7) se estrenarán cerca de las festividades navideñas, el viernes 26 de diciembre de 2025.

: los siguientes (del 5×5 al 5×7) se estrenarán cerca de las festividades navideñas, el viernes de 2025. Episodio final: el cierre definitivo de la historia de Hawkins, el episodio 5×8, verá la luz el jueves 1 de enero de 2026.

Temporada final de ‘Stranger Things’ en España: hora de estreno

Como es habitual en los lanzamientos globales de Netflix, la hora de estreno se sincroniza a nivel mundial, lo que obliga a los seguidores en España a madrugar o trasnochar para ser de los primeros en ver las novedades.

Los episodios de la temporada 5, en sus tres tandas de estreno, estarán disponibles en la plataforma a la misma hora en la Península:

Hora de estreno en España: 02:00 de la madrugada (hora peninsular) del día de lanzamiento correspondiente.

Cuánto duran los capítulos de ‘Stranger Things 5’

Una característica destacada de esta temporada final es la ambición en la duración de sus episodios, elevando la experiencia a un nivel casi cinematográfico. Se ha confirmado que la mayoría de los capítulos superarán la hora de metraje, con algunos acercándose a la duración de una película:

Episodio Título (en inglés) Duración 5×1 The Crawl 1 hora y 8 minutos 5×2 The Vanishing of… 54 minutos 5×3 The Turnbow Trap 1 hora y 6 minutos 5×4 Sorcerer 1 hora y 23 minutos

La duración de los capítulos restantes del Volumen 2 y el gran final está por confirmar, aunque se espera que igualen o incluso superen estos tiempos.