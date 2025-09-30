Qué significa la N de tu móvil Android: el motivo por el que siempre debe aparecer en tu pantalla

¿Qué significa la letra N que aparece en el móvi? Esta es una pregunta que se hacen muchos usuarios que tienen un teléfono con sistema operativo Android. Esta letra suele aparecer en la parte superior derecha de los terminales y suele estar perenne todos los días en tu dispositivo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la letra N en el teléfono móvil, concretamente en Android.

El smartphone se ha convertido en una herramienta imprescindible para millones de españoles y solo en 2024 se vendieron 10,4 millones de unidades de estos dispositivos inteligentes y se espera que las ventas lleguen a 10,5 de aquí a 2029. Según un estudio publicado por la web especializada IT Reseller, en España se contabilizaron durante 2024 un total de 42,26 millones de usuarios que manejan estos aparatos y, antes de 2030, se espera que haya un incremento del 6,15% hasta 44,82. Es decir, que el 95% tenga un smartphone en la mano.

En España, la marca líder sigue siendo Xiaomi, que en 2024 ocupó una cuota de mercado del 28,2%, seguido de Samsung con un 27,7%. En tercera posición está Apple con sus iPhone, con una presencia del 22,93% dentro del mercado. Esto hace que la península ibérica sea prácticamente territorio Android. Por ello, muchos usuarios se sorprenderán al conocer la respuesta a la pregunta del millón: ¿qué significado tiene la letra N que aparece en el móvil?

El significado de la letra N en el móvil

La letra N en el teléfono móvil es exclusiva de los smartphones que tienen instalado el sistema operativo Android, es decir, todos menos los iPhone, que sí que son mayoría en el resto de los países de Europa y en Estados Unidos. Este icono aparece en la parte superior derecha de todos los teléfonos Android y corresponde a las siglas NFC, que en inglés quiere decir Near Field Communication y que en castellano se podría traducir como Comunicación de Campo Cercano.

Esto quiere decir que esta tecnología permite a los teléfonos relacionarse con otro dispositivo que está próximo. Su principal función es que los dos terminales puedan intercambiar datos cuando están situados a no más de 15 centímetros a través de la creación de un campo electromagnético de inducción.

Esta es la tecnología que hace que puedas pagar con el teléfono móvil acercando el terminal a pocos centímetros de un TPV o datáfono, como se le denomina coloquialmente. Gracias a la NFC, también se puede pagar con tarjeta desde una pequeña distancia o incluso en las tarjetas de transporte en las grandes ciudades. Esto se ha aplicado a tarjetas u otras formas de pago para aumentar la seguridad en las transacciones, ya que para que se complete la compra tendrá que darse una distancia muy reducida.

En lo que tiene que ver con el teléfono móvil, otra de sus ventajas es que se pueden compartir todo tipo de documentos en cuestión de segundos con una persona que sitúe el dispositivo a menos de 15 centímetros y siempre que ambas partes acepten la operación.

¿Cómo se activa la letra N en el móvil?

Para activar el NFC del móvil Android sólo tendrás que acudir a «Ajustes» y, una vez dentro, dirigirte a «Dispositivos conectados» y «Preferencias de conexión». En esta sección, tendrás que activar la pestaña de «NFC». Una vez realizada esta acción, podrás hacer pagos con el teléfono móvil y también intercambiar todo tipo de datos con tu familia o amigos simplemente acercando el dispositivo al receptor. Esta es la explicación de lo que significa la letra N en el teléfono móvil de Android.