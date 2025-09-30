Soy nutricionista y estos productos de Bonpreu son los más sanos: «Con manteca y sin alkalinizar»

Bonpreu Esclat es un grupo de supermercados en los que encontrar cantidad de productos en distintos puntos de Cataluña. El Grupo es una empresa de alimentación con sede en Les Masies de Voltreg, durante 2023 empleaba a más de 10.800 trabajadores, con una facturación de 2.259 millones de euros. Y en ese momento tenía 134 supermercados Bonpreu, 57 hipermercados Esclat, 58 gasolineras Esclatoil y 22 puntos de recogida de compras en línea (BonpreuEsclat online). Si sueles frecuentarlo, debes saber que estos productos de Bonpreu son los más sanos, (los recomienda un nutricionista).

El nutricionista Alex Yanez destaca dos cacaos del Bonpreu. «Personalmente el primero aunque es de agricultura ecológica, es desgrasado lo que le resta buenas propiedades al cacao por quitarle su grasa con muchos beneficios». En cambio, la segunda opción de @chocolatesvalor es una opción top. Ya que es un cacao con su manteca y sin alkalinizar. Una opción perfecta. Según el experto, «si buscáis uno top, para mí el mejor es de @paleobull que con mi descuento Yanez os sale mejor que estas opciones, ya que además es sin alcalinizar y sin desgrasar». Se trata del cacao puro de Bonpreu y luego el cacao de Valor. Los analizamos.

Y te gustarán porque es chocolate puro en polvo, que lo puedes usar para tus desayunos con leche o kéfir, también en la merienda o bien por la noche, pero sin abusar demasiado de ellos.

Cacao puro de Bonpreu

Este chocolate es ecológico, son azúcares añadidos y un alto contenido en fibra. Su precio es algo alto: 4,95 euros, los 230 gramos, pero bien vale la pena. A destacar que algunos de los productos de este supermercado son algo más caros que muchos otros pero la calidad es buena.

Cacao puro natural Valor

El nutricionista analiza estos dos cacaos. El segundo es de la marca Valor, pero también lo puedes encontrar en los supermercados Bonpreu. Es cacao puro natural y para el nutricionista es una opción perfecta “con manteca y sin alkalinizar».

Tiene buen precio para el experto: 4,50, más barato que el de la marca propia del super, cuando se trata de otra marca que todos conocemos por la calidad extrema de sus chocolates.

Beneficios del cacao natural y puro

Según Naturhouse, el cacao es un superalimento porque contiene más de 50 nutrientes. Es rico en magnesio, hierro, vitaminas y fibra, pero sobre todo en unos maravillosos antioxidantes llamados polifenoles. Esta potente combinación tiene increíbles beneficios para nuestro organismo.

Entre otros:

Mejora la circulación y la presión arterial

El cacao dilata las arterias mejorando la circulación y la presión arterial y previene las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión.

Potencia tu memoria y cuida tu cerebro

Se ha demostrado que los antioxidantes del cacao mejoran la memoria en personas mayores, previenen el Alzheimer y mejoran nuestro rendimiento mental.

Te ayuda a adelgazar

Su alto contenido en fibra te ayuda a regular tu tránsito intestinal y a saciarte, por lo que es muy adecuado en las dietas de adelgazamiento. Además, regula el metabolismo hormonal, lo que también ayuda a controlar la obesidad y otros problemas como la diabetes.

Según estos expertos, el cacao es el polvo que se obtiene al machacar las semillas del fruto del árbol del cacao. Es un polvo marrón amargo bajo en grasas y muy rico en nutrientes, pero que si se tuesta o se mezcla con azúcares y grasas para rebajar su amargor y saborearlo pierde hasta un 70% de su valor nutricional.

Bonpreu y los años 2020

Si bien es una empresa que nace en 1974, destacan los últimos cambios de los años 2020. En octubre de 2020, el Grupo Bon Preu diversificó su actividad entrando en el mercado eléctrico con el mercado 100% de energía verde: BonpreuEsclat Energia.

En 2021 anunció la construcción de su segundo centro logístico importante en el Centro de Actividades Logísticas Intermodales de Montblanc. En Aragón operan con la marca Orangután. Para 2025 tenían tiendas en Binefar, Casp, Fraga y Monzón.

Productos y sostenibilidad

La compañía Grupo Bon Preu promueve los productos locales, con la marca «km 0» desde 2012. Las verduras, frutas, pescado y carne son compradas por la empresa en las zonas de producción cercanas. Los productos de carcatería y queso son elaborados por empresas cercanas a las diferentes regiones donde opera.

Mientras que la sostenibilidad está en sus ejes principales. El Grupo Bon Preu se compromete a mantener el máximo equilibrio entre el desarrollo de su actividad, la protección del medio ambiente y la contribución al bienestar de la sociedad. La reducción del plástico en sus establecimientos, productos y almacenes es una de sus apuestas. En 2020, redujo 1.034 toneladas de plástico.