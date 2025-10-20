135 habitantes y a una hora de Madrid: el remanso de paz donde se ha comprado una casa Chenoa

Chenoa, una de las cantantes más reconocidas del panorama nacional, se ha comprado una casa en Sotosalbos, un municipio de la provincia de Segovia con apenas 135 habitantes. Situado a poco más de una hora de Madrid, este municipio parece haberse quedado detenido en el tiempo con su arquitectura tradicional. Según fuentes cercanas, el inmueble, de estilo rústico y con una superficie aproximada de 78 metros cuadrados útiles más un patio de unos 45 metros, será objeto de una reforma integral; Chenoa va a demoler la estructura original para levantar una vivienda más moderna, sostenible y adaptada a sus necesidades.

«El municipio cuenta de un sabor tradicional que lega sutilmente al visitante a través de su armonía constructiva a base de elementos naturales (piedra, madera, cemento blanco y teja árabe), que invitan a disfrutar del paso del tiempo, de una forma relajada y sin prisas. Además, el enclave privilegiado de esta Villa en la vera de Sierra de Guadarrama la dotan de un rico patrimonio natural, convirtiéndola en una excelente alternativa para los amantes de la naturaleza», detalla el Ayuntamiento de Sotosalbos.

Sotosalbos, el pueblo donde Chenoa se ha comprado una casa

#segovia #castillayleon #castillaleon #castillaleonesvida #arquitectura #iglesia #church ♬ vertigo – insensible & énouement @the_lost_hours La iglesia de San Miguel es una de las joyas del románico segoviano. Está situada en la Plaza Mayor de Sotosalbos, a veinte kilómetros de la capital. La cabecera plana con arco triunfal de herradura data del siglo XII y el resto, nave y torre campanario, entre los siglos XIII y XVI. El Arcipreste de Hita (Libro del Buen Amor) la visitó en numerosas ocasiones. El pórtico de entrada está formado por siete arcos, apuntados los del lado izquierdo y de medio punto los del derecho, apoyados en columnas dobles y capiteles bellamente esculpidos con animales del bestiario (grifos, trasgos, sirenas-pájaro…). Las dos puertas de acceso tienen arquivoltas esculpidas con motivos en zig-zag. Son muy destacables las esculturas que vemos bajo la cornisa del tejado (cabezas humanas, escenas de la vida cotidiana, animales y flores). La torre campanario, adosada al lado norte de la cabecera, tiene planta cuadrada y tres pisos de altura, el segundo con una pareja de arcos ciegos en cada lado y el tercero, donde estaban las campanas, cubierto a cuatro aguas a media altura, pues debió sufrir un hundimiento. En el interior encontraremos la pila bautismal gallonada, con fuste esculpido con motivos entrelazados y vegetales, una escultura románica de Nuestra Señora de la Sierra, pinturas sobre tabla del siglo XV, posiblemente procedentes del antiguo retablo, ya que el actual es barroco, y la Cruz procesional, realizada en plata por el famoso platero segoviano Antonio de Oquendo en el siglo XVI. #romanico

Sotosalbos se encuentra en la Sierra de Guadarrama, rodeado de pinares, colinas y praderas. Pese a su reducido tamaño, conserva elementos de su pasado medieval. La iglesia románica de San Miguel Arcángel, construida en el siglo XII, y sus vistas al macizo de Peñalara son algunos de sus principales atractivos. Este entorno ofrece a la cantante la posibilidad de compatibilizar la vida rural con la cercanía a la capital.

En una entrevista en «El Hormiguero» (Antena 3), Chenoa explicó que, tras su separación, necesitaba encontrar un refugio donde «tomárselo todo con más calma» y comenzar una nueva etapa marcada por la tranquilidad, la conexión con la naturaleza y los pequeños placeres del día a día.

Según vecinos de la localidad, la estructura original de la vivienda presentaba problemas de aislamiento, lo que ha llevado a la artista a optar por una reforma integral. La futura casa combinará el carácter rústico del entorno con un diseño contemporáneo, respetando la estética local y las normativas urbanísticas de la zona. Chenoa mantendrá su residencia principal en Majadahonda, mientras que esta casa funcionará como refugio personal.

De la ciudad al campo

El caso de Chenoa no es único. En los últimos años, muchos personajes públicos han apostado por la vida en pueblos pequeños como forma de recuperar la calma, la privacidad y el contacto con la naturaleza. La pandemia acentuó este fenómeno, y desde entonces, localidades de Castilla y León o Castilla-La Mancha han visto cómo aumenta el interés por viviendas rurales.

Más allá de la fama, esta decisión refleja un cambio de prioridades en la sociedad: el bienestar personal y la salud emocional ganan terreno frente a la vida acelerada y el ruido de las grandes ciudades. Este fenómeno incluso tiene nombre propio: ruralización ciudadana, cuyo principal beneficio es la conexión con el entorno natural.

Para Chenoa, ésta nueva etapa en su vida supone un regreso a lo esencial. Alejada del foco mediático, la artista encuentra en Sotosalbos el lugar ideal para reconectar consigo misma y disfrutar de una rutina sencilla. Su apuesta por un entorno rural confirma que, para muchos, el verdadero lujo reside en la calma y la tranquilidad.