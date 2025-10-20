Muere un hombre arrastrado y golpeado por un mulo en un pueblo de Huelva

Un hombre de 52 años ha muerto este lunes tras ser arrastrado y golpeado por un mulo en Valverde del Camino (Huelva), según informa el 112.

El suceso se ha producido sobre las 14:00 horas en las inmediaciones de la A-496, en una zona de granjas situada en un camino a las afueras del pueblo. El teléfono de emergencias ha recibido un aviso en el que se alertaba de que un hombre estaba siendo arrastrado por un mulo (hijo de burro y yegua).

El 112 dio aviso a los Bomberos, al 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

⚫️Fallece un hombre tras ser arrastrado por un mulo en #ValverdeDelCamino #Huelva https://t.co/Ok14FvqLHP — EMA 112 (@E112Andalucia) October 20, 2025

Todo apunta a que el fallecido estaba probando un cabezal en una de sus bestias cuando se le ha quedado una mano enganchada y el animal lo ha arrastrado y golpeado. Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.