Muere un hombre arrastrado y golpeado por un mulo en un pueblo de Huelva

La víctima, de 52 años, estaba probando un cabeza en el animal y se le quedó la mano enganchada

Un hombre de 52 años ha muerto este lunes tras ser arrastrado y golpeado por un mulo en Valverde del Camino (Huelva), según informa el 112.

El suceso se ha producido sobre las 14:00 horas en las inmediaciones de la A-496, en una zona de granjas situada en un camino a las afueras del pueblo. El teléfono de emergencias ha recibido un aviso en el que se alertaba de que un hombre estaba siendo arrastrado por un mulo (hijo de burro y yegua).

El 112 dio aviso a los Bomberos, al 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Todo apunta a que el fallecido estaba probando un cabezal en una de sus bestias cuando se le ha quedado una mano enganchada y el animal lo ha arrastrado y golpeado. Los sanitarios no han podido hacer nada por salvar su vida.

