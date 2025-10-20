Los expertos no dan crédito: ya hay más de 1.200 especies no nativas establecidas en la península ibérica

La biodiversidad de la península ibérica, una de las más ricas de Europa, está siendo alterada por una invasión silenciosa. Lo que comenzó como una serie de introducciones puntuales de especies no nativas, a menudo por motivos ornamentales, comerciales o recreativos, ha terminado por convertirse en una crisis ecológica.

Hoy, centenares de plantas, insectos y animales procedentes de otros continentes se reproducen sin control y compiten directamente con las especies autóctonas, poniendo en jaque la estabilidad de los ecosistemas.

Un estudio publicado en la revista científica Diversity and Distributions ha cuantificado por primera vez el alcance real del problema: 1.273 especies no nativas ya se encuentran plenamente establecidas en la península ibérica.

La investigación ha sido liderada por Ismael Soto, de la University of South Bohemia (República Checa), con la colaboración de equipos de Andorra, Portugal y España, entre ellos la Estación Biológica de Doñana (CSIC).

La biodiversidad ibérica, en jaque por la expansión de especies invasoras

Los investigadores han identificado que tres de cada cuatro especies detectadas pertenecen a dos grandes grupos: plantas vasculares e insectos. La mayoría de ellas provienen de regiones templadas del hemisferio norte (especialmente de Europa, el norte de África y Asia), aunque también destacan las especies originarias de América del Norte y del Sur.

El avance de estas especies no autóctonas no ha sido casual. Tal como señala Soto en declaraciones recogidas por la Agencia SINC, la jardinería ornamental y el comercio internacional actúan como principales vías de entrada, junto con los puertos y viveros, donde muchas especies escapan accidentalmente y logran adaptarse al entorno local.

Las zonas costeras y los núcleos urbanos de Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía se sitúan entre los puntos más afectados.

Impacto ecológico y económico de las especies no nativas en España

El impacto de estas especies invasoras no se limita a una cuestión estética o biológica. Según el investigador Francisco J. Oficialdegui, también del CSIC, las consecuencias son «profundas y multifacéticas»: alteración de hábitats, competencia por recursos, depredación y transmisión de enfermedades. En algunos casos, los daños alcanzan dimensiones irreversibles.

El cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), introducido en los años 70, es uno de los ejemplos más devastadores. Su expansión ha transformado humedales y cuencas fluviales, afectando a numerosas especies autóctonas.

También el siluro (Silurus glanis), introducido por su valor deportivo, ha colonizado embalses y ríos, depredando a peces nativos y alterando las cadenas tróficas, según el investigador Sergio Bedmar.

Hormigas invasoras y plantas exóticas que amenazan la flora autóctona

Entre los insectos, la hormiga argentina destaca por su enorme capacidad de expansión y sus costes de control. La científica Elena Angulo advierte, además, del riesgo de llegada de la hormiga de fuego, ya presente en Italia.

En el ámbito vegetal, el jacinto de agua y el helecho Azolla filiculoides encabezan la lista de especies más dañinas. Esta última, explica Margarita Florencio, puede provocar condiciones anóxicas que asfixian la vida acuática.

Estrategias urgentes para frenar la invasión biológica en la península ibérica

Los expertos coinciden en que la prevención y la cooperación internacional son las únicas vías efectivas para contener la expansión.

Oficialdegui subraya la importancia de combinar vigilancia, control y restauración de hábitats, además de reforzar la concienciación ciudadana sobre los riesgos de introducir especies exóticas.