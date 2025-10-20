Tres frentes se acercan a Madrid y AEMET lanza un aviso inquietante: el martes 21 podría ser solo el comienzo

Madrid se prepara para hacer frente a un aviso inquietante, este martes 21 podría ser el comienzo de una nueva etapa en cuanto a la previsión del tiempo se refiere. Tendremos que empezar a cuidar algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es importante estar preparados para una serie de situaciones que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

El corazón de España se prepara para afrontar un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará más de un cambio de tendencia para el que deberemos estar preparados. Son tiempos de seguir una serie de tendencias que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada, con la mirada puesta a un cambio que puede acabar siendo el que nos hará estar muy pendientes de una situación del todo inesperada. Estaremos muy pendientes de un aviso inquietante que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante. Un giro radical que acabará siendo esencial para el que estemos preparados.

Este martes 21 podría ser solo el comienzo

Quedan horas para que la capital de España se enfrente a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. De una de las formas más importantes que pueden acabar generando más de un cambio de situación para el que no estamos preparados.

Es momento de apostar claramente por un giro radical que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver de una forma muy diferente. Estamos a merced de unos cambios que pueden acabar de darnos ese aire a otoño que no esperábamos tan tarde.

Este mes de octubre se enfila en una recta final para la que quizás no esperaríamos estas temperaturas que estamos teniendo, pero también este tiempo. Las lluvias parece que vuelven con fuerza y pueden llegar a ser las que nos afectarán de lleno en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible.

Son días de aprovechar cada rayo se sol ya que en breve llegará un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas.

La AEMET lanza un aviso ante los 3 frentes que se acercan a Madrid

La llegada de varios frentes a nuestro país que pueden hacernos pensar en este cambio que puede ser el que nos afectará de lleno en breve, es una dura realidad para la que deberemos estar preparados. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar próximamente.

Tal y como nos explican desde el canal de El Tiempo: «La llegada de varios frentes fríos, asociados a borrascas que se posicionarán sobre las Islas Británicas, va a dejar lluvias en amplias zonas de España. ¿Qué día lloverá en Madrid? Aquí lo detallamos. El potente anticiclón sobre las Islas Británicas ha bloqueado el paso de las borrascas atlánticas hacia nuestra geografía, como ya veníamos avanzando desde Meteored, el bloqueo británico cederá y dará paso a los frentes atlánticos en las próximas hora».

Siguiendo con la misma previsión: «El bloqueo atmosférico sobre las Islas Británicas ya ha remitido, permitiendo la llegada de frentes atlánticos que traerán lluvias más intensas y abundantes. Además, el chorro polar cada vez más reforzado, va a favorecer al paso de las bajas presiones que condicionarán la meteorología de España en las próximas jornadas, trayendo así un cambio radical de tiempo. Este escenario de inestabilidad se repetirá a lo largo de la próxima semana, con el paso de varios frentes fríos asociados a sucesivas borrascas que dejarán lluvias en amplias zonas del país. En esta ocasión, centraremos la atención en sus efectos sobre la capital».

No hay duda de lo que llega con fuerza: «Los últimos días en la capital española se han sentido las altas temperaturas que han estado cerca de los 28 ºC. No obstante, tal y como apunta el modelo europeo, el cambio radical es inminente. Es la zona de transición entre una masa de aire frío que avanza y una masa de aire cálido que se encuentra por delante. Este límite forma parte de la estructura de una borrasca o zona de baja presión, donde ambas masas de aire interactúan. A su paso, el frente frío provoca chubascos, tormentas, viento fuerte y una bajada de temperatura, seguidos de un tiempo más estable y fresco una vez que el aire frío se establece detrás del frente. A medida que una borrasca se desplaza hacia las Islas Británicas, un frente frío asociado comenzará a afectar a esta región. Ya esta noche se prevé la aparición de las primeras nubes relacionadas con su llegada. Estas mantendrán los cielos cubiertos durante toda la jornada de mañana domingo, prevaleciendo al próximo episodio de lluvias. Los primeros aguaceros podrían llegar mañana de forma muy débil al mediodía, de cara al lunes, podrían aparecer de forma dispersa y puntual. Sin embargo, las lluvias más persistentes serán las de la jornada del martes. La llegada de otra borrasca, que se adherirá a la anterior, al norte de la península, traerá consigo otro frente que será el causante de este episodio lluvioso. Desde las primeras horas del martes, se registrarán las primeras precipitaciones».